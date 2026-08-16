Международна регата плава по река Дунав въпреки ниското ниво

Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, над 100 гребци от цял свят в момента плават в българския участък на реката. Те са част от международна туристическа регата, която се провежда редовно от 1954-та година. Това е най-дългият воден поход в Европа и един от най-дългите в света. Участниците, сред които има и много българи, изминават повече от 2000 километра от Германия до Черно море.

Уникалното преживяване да плават по цялото поречие на Дунав споделят ентусиасти от различни краища света, сред които Канада и Австралия. Русенското туристическо дружество "Приста" също има свои представители, за които екстремно ниското ниво на реката не е проблем.

Сашо Попов – председател на Туристическо дружество "Приста", Русе: "Това ниско ниво не е фатално за каяците, тъй като те газят само 15 см. За големите кораби е притеснително. Откриха и един античен мост при Улпия Ескус. Там значи за да го построят моста, нивото е било още по-ниско, за да вкарат строители, работници."

Ева Йорданова не е пропускала регатата от 16 години, като този път ще гребе от Никопол до Силистра.

Ева Йорданова – участник в Международната туристическа регата: "Настоящето ниво не ме притеснява. Не смятам, че е нещо чак толкова необичайно. Няма нещо, което да ме уплаши или да ме притесни. Най си се чувствам себе си, когато съм на Дунав."

Докато ниското ниво на реката създава проблеми за търговията, за участниците в регатата маловодието има и положителна страна.

Сашо Попов – председател на Туристическо дружество "Приста", Русе: "Дори е предимство, че се отварят много пясъчни плажове, много нови такива красиви места по Дунав, които иначе при висока вода не могат да се видят." Ева Йорданова – участник в Международната туристическа регата: "Изключително диви места, острови с непокътната природа, където действително не е стъпвал човешки крак. Има плажове с пясък като пудра захар."

Участниците в Регата ще акостират в Русе на 18 август.