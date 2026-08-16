Над 150 участници събра Националният велотур "Момчиловци"

Над 150 участници от цялата страна събра Националният велотур "Момчиловци".

Те стартираха в 9:00 часа тази сутрин от центъра на родопското село и ще карат 100 километра из Родопите по кръгов маршрут, който минава през смолянския квартал "Устово", с. Баните, с. Петково и завършва пак в с. Момчиловци.

Колоездачите са на различна възраст, като най-възрастният участник е на 73 години. За безпроблемно преминаване на обиколката е осигурен полицейски ескорт, лекар и помощен транспорт.