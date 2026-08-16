БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души,...
Чете се за: 06:30 мин.
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде...
Чете се за: 15:17 мин.
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 150 участници събра Националният велотур "Момчиловци"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 150 участници от цялата страна събра Националният велотур "Момчиловци".

Те стартираха в 9:00 часа тази сутрин от центъра на родопското село и ще карат 100 километра из Родопите по кръгов маршрут, който минава през смолянския квартал "Устово", с. Баните, с. Петково и завършва пак в с. Момчиловци.

Колоездачите са на различна възраст, като най-възрастният участник е на 73 години. За безпроблемно преминаване на обиколката е осигурен полицейски ескорт, лекар и помощен транспорт.

Сийка Суркова – кмет на с. Момчиловци: "Хората идват с удоволствие, защото харесват Родопите, харесват Момчиловци, харесват маршрута по който карат."

Христо Русев – организатор: "Нашата обиколка не е със състезателен характер, което позволява да се съберат приятели, колеги, да има шеги и закачки и да направим един празник на колоезденето."

Емил Йовев – участник: "Обичам планината, обичам това място, хората са прекрасни, участвам за пети път."

#велотур #село Момчиловци #Родопите

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
4
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
5
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на американско оръжие за Украйна
6
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Регионални

Грижа цял живот: Медицинска сестра от Бяла посвещава 50 години на малките пациенти
Грижа цял живот: Медицинска сестра от Бяла посвещава 50 години на малките пациенти
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите
Чете се за: 02:17 мин.
Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
Чете се за: 05:45 мин.
Отново ограничават движението на тирове по АМ "Тракия" и "Струма" и през Кресненското дефиле Отново ограничават движението на тирове по АМ "Тракия" и "Струма" и през Кресненското дефиле
Чете се за: 03:02 мин.
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души, открити са неонацистки материали Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души, открити са неонацистки материали
Чете се за: 06:30 мин.
Среднощната акция в Пловдив: Сред задържаните има непълнолетно момиче, открит е и газов пистолет Среднощната акция в Пловдив: Сред задържаните има непълнолетно момиче, открит е и газов пистолет
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ) Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени земи Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени земи
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Испански изтребител свали дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния Испански изтребител свали дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде справедлива, а...
Чете се за: 15:17 мин.
У нас
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Европа ускорява биотехнологиите
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ