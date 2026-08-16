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Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души, открити са неонацистки материали

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Снимка: БГНЕС
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При специализираната полицейска операция снощи са задържани 18 души. На място са открити различни предмети и материали, за които разследващите смятат, че съдържат информация, свързана с проповядване на идеологии, забранени от закона. Началникът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи на брифинг тази сутрин, че операцията е била предварително планирана и утвърдена.

"Снощи след предварително планирана и утвърдена специализирана полицейска операция се пристъпи към проверка в помещения, които виждате зад мен, в резултат на което се откриха различни видове предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. На място бяха установени 18 лица, всички бяха задържани. Образувано е досъдебно производство по член 162 от Наказателния кодекс. Разследването е в активна фаза и към момента продължават процесуалните действия", поясни той.

На въпрос дали сред задържаните има малолетни лица, старши комисар Костадинов уточни, че няма лица под 14-годишна възраст. Има обаче едно непълнолетно лице – на 17 години, почти на 18 години. Полицията проверява и евентуалната връзка между задържаните и убийството на Младежкия хълм в Пловдив.

"От задържаните снощи лица няма лице, което, както вече неколкократно обявихме, да е присъствало при извършване на убийството на Младежкия хълм. Има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма", уточни Костадинов.

Той отказа да навлиза в подробности за характера на връзките между отделните лица, но съобщи за конкретен човек сред задържаните, който вече е бил обект на полицейско внимание:

"Едно от лицата, които задържахме, е единият от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани. Задържахме го отново. Става въпрос за пълнолетен човек."

По информация на полицията групата е използвала помещението от около две години. Още през ноември 2023 г. е извършена проверка на мястото, при която отново са били открити предмети, включително свастики.

Задържаните са свързани с неонацистка идеология. Полицията установява и отношенията между отделните участници в групата:

"Това е тяхната идеология, също така. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация "Кръв и чест."

"Кръв и чест" (Blut und Ehre) е международна неонацистка и крайнодясна мрежа, чиято идеология се основава на расизма, бялото върховенство, антисемитизма и неофашизма. Името ѝ идва от едноименния девиз на Хитлеровата младеж в нацистка Германия. Идеологията на организацията е пряко продължение на германския националсоциализъм, адаптирана за съвременното скинхед движение. Расов национализъм: вяра в превъзходството на бялата раса и необходимост от нейното "опазване" от смесване с други раси. Открита симпатия към нацистката идеология, използване на нацистки символи (свастики, руни) и портрети на Хитлер. Проповядване на расова и етническа нетолерантност, често прерастваща във физическо насилие срещу малцинства и чужденци. Организацията използва крайнодясна музика (предимно жанра Rock Against Communism – RAC) за пропаганда и набиране на млади последователи. Мрежата действа чрез тайни или полутайни местни структури (клики/клубове) по целия свят. В много държави, включително в България, пропагандирането на подобна идеология е забранено от закона и е обект на разследване от службите за сигурност.

Полицията все още установява кой каква роля е имал в групата. На въпрос дали бащата е бил ръководител, Костадинов отговори:

"Не е бащата ръководител. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването."

Сред задържаните има баща, неговият син, който е пълнолетен, както и брат му.

От полицията уточниха, че един от задържаните е свързан с побоя над непалски граждани. Останалите двама задържани, свързани с него, са неговият брат и баща. Към този момент не разполагат с данни останалите задържани да са участвали в други побои или агресивни ситуации.

Помещението, в което е извършена проверката, не е заведение, уточни старши комисар Костадинов. По думите му става въпрос за клуб, в който членовете на групата са се събирали периодично. По информация на полицията няма собственик на клуба, а наемател е едно от задържаните лица.

На въпрос дали преди убийството на Младежкия хълм полицията е получавала сигнали за някои от младежите, както и защо до групата се е стигнало едва сега, Костадинов уточни, че въпросът трябва да бъде разграничен според вида на сигналите – дали става дума за други престъпления или за конкретни действия, свързани с проповядване на забранена идеология.

Разследването продължава, като полицията и ДАНС изясняват ролята на всеки от задържаните, връзките между тях и евентуалното им участие в други престъпления или прояви, свързани с проповядване на забранени от закона идеологии.

#неонацистка идеология #неонацистка група #акция на полицията #ОДМВР-Пловдив #Пловдив

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