49-годишен мъж е задържан за убийство на възрастен мъж от село Добруджанка

49-годишен мъж е задържан за срок до 72 часа от Окръжна прокуратура – Силистра, той е обвиняем за умишленото убийство на възрастен мъж от село Добруджанка. Предстои прокуратурата да поиска налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Досъдебното производство по случая започнато на 11 август 2026 година, след като възрастен мъж е намерен безжизнен в дома си в село Добруджанка. При направения оглед, по тялото на мъжа са установени следи от насилствена смърт. От направената аутопсия станало ясно, че той е починал вследствие на кръвозагуба, резултат от нанесени му три прободни рани, едната от които в областта на белия дроб.

В хода на разследването е установена съпричастността на 49-годишния В.Б. от Силистра към извършеното тежко криминално деяние. Мъжът е издирен и задържан, като на 12 август е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления – за убийство и за кражба на сумата от 350 евро от жертвата.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се продължава и към момента под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Силистра. Предстои днес компетентният съд да разгледа искането на прокурора по делото за задържане под стража на 49-годишния обвиняем.