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Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година

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Спорт
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Лидерът във Формула 2 се утвърждава като един от големите млади таланти в системата на Ред Бул

никола цолов сред основните кандидати формула 2027 година
Снимка: БТА
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Никола Цолов продължава уверено да върви към голямата си цел – място във Формула 1. Българският пилот е сред най-обсъжданите имена от Формула 2 в контекста на предстоящото разместване на пазара за пилоти за сезон 2027, пише PlanetF1.

19-годишният българин е част от програмата за млади таланти на Ред Бул и оглавява класирането във Формула 2. Силните му изяви през настоящата кампания, включително три поредни победи в стартовете на „Ред Бул Ринг“ и "Силвърстоун“, допълнително засилиха интереса към бъдещето му.

Една от потенциалните възможности пред Цолов е свързана с Рейсинг Булс. Според PlanetF1 мястото на Лиъм Лоусън може да се освободи за 2027 година, като новозеландецът очаква разговори за бъдещето си по време на лятната пауза във Формула 1.

Шефът на Рейсинг Булс Алан Пермейн засега охлади спекулациите и определи информациите за евентуалното привличане на българина като „само слухове“. Той обаче потвърди, че представянето на Цолов се следи внимателно, а по-рано дори го определи като „следващия на опашката“ за възможност в отбора.

Самият български талант също признава, че конкретни преговори за преминаване във Формула 1 все още не са започнали.

"Нищо не се е случило все още по отношение на разговорите за бъдещето ми. Но нямам никакво съмнение, че ако всичко продължи по същия начин, със сигурност един ден ще получа възможност“, заяви Цолов пред Sky Sports F1.

Ситуацията около българина до голяма степен ще зависи и от развитието на пилотския състав в двата отбора от семейството на Ред Бул. В основния тим в момента са Макс Верстапен и Исак Хаджар, докато за Рейсинг Булс се състезават Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.

Ако за Цолов не се отвори титулярно място през 2027 година, възможен вариант е той да остане в структурата на Ред Бул като резервен пилот. Това би му позволило да трупа опит с автомобил от Формула 1 чрез частни тестове и участия в първите свободни тренировки по време на състезателни уикенди.

PlanetF1 посочва, че подобен сценарий не би означавал непременно забавяне в развитието му. Като пример изданието дава Оскар Пиастри, който прекара сезон като резервен пилот на Алпин, преди да получи титулярно място в Макларън.

Засега обаче голямата задача пред Никола Цолов остава битката за титлата във Формула 2. Представянето му през сезона вече го поставя сред най-интересните млади пилоти в световния моторен спорт и сред претендентите, които могат да се намесят сериозно в борбата за свободните места във Формула 1 през 2027 година.

#Никола Цолов

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