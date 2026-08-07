Никола Цолов: Гледам напред с повече увереност

Лидерът във Формула 2 Никола Цолов смята, че промяната в начина му на мислене е една от основните причини за силния му сезон. Българският пилот на Кампос Рейсинг призна, че вече не преследва задължително победата във всяко състезание, а се стреми да извлича максимума от всеки уикенд.

"Чувството е приятно, защото това е отплата за положения труд между сезоните. Напоследък наистина виждаме резултатите от това“, заяви Цолов в интервю за официалния сайт на Формула 2.

Българинът записа шест победи преди лятната пауза и води с 20 точки пред Габриеле Мини в генералното класиране. Според него трудностите в началото на сезона са помогнали на отбора да израсне.

"В началото на годината имахме трудни моменти, но ги преодоляхме и това ни направи по-силни. Разбираме всичко по-добре и гледам напред с повече увереност“, каза още той.

Цолов отличи уикенда на "Силвърстоун“ като най-силния си през сезона, когато спечели и двете състезания, въпреки че стартира от пета позиция след квалификацията.

Пилотът разкри, че ключът към постоянството е в различния подход към състезанията.

"Осъзнах, че не е задължително да печеля всяко състезание. Мога го, но не е нужно. Най-важното е да печелиш възможно най-много точки през целия сезон“, подчерта българинът.

Той призна, че е извлякъл ценен урок от своя основен конкурент Габриеле Мини и вече обръща по-голямо внимание на стратегическото управление на шампионата.