Никола Цолов: Гледам напред с повече увереност

Лидерът във Формула 2 призна, че е променил подхода си след трудното начало на сезона и вече е фокусиран върху максималния брой точки в битката за титлата
Лидерът във Формула 2 Никола Цолов смята, че промяната в начина му на мислене е една от основните причини за силния му сезон. Българският пилот на Кампос Рейсинг призна, че вече не преследва задължително победата във всяко състезание, а се стреми да извлича максимума от всеки уикенд.
"Чувството е приятно, защото това е отплата за положения труд между сезоните. Напоследък наистина виждаме резултатите от това“, заяви Цолов в интервю за официалния сайт на Формула 2.
Българинът записа шест победи преди лятната пауза и води с 20 точки пред Габриеле Мини в генералното класиране. Според него трудностите в началото на сезона са помогнали на отбора да израсне.
"В началото на годината имахме трудни моменти, но ги преодоляхме и това ни направи по-силни. Разбираме всичко по-добре и гледам напред с повече увереност“, каза още той.
Цолов отличи уикенда на "Силвърстоун“ като най-силния си през сезона, когато спечели и двете състезания, въпреки че стартира от пета позиция след квалификацията.
Пилотът разкри, че ключът към постоянството е в различния подход към състезанията.
"Осъзнах, че не е задължително да печеля всяко състезание. Мога го, но не е нужно. Най-важното е да печелиш възможно най-много точки през целия сезон“, подчерта българинът.
Той призна, че е извлякъл ценен урок от своя основен конкурент Габриеле Мини и вече обръща по-голямо внимание на стратегическото управление на шампионата.
"Гледам в какво са добри другите пилоти и се старая да го добавя към моя арсенал. Сред моите най-силни качества е, че умея да се уча и да се развивам. Това е подходът, на който ще разчитам до края на сезона“, завърши Никола Цолов.