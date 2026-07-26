Никола Цолов увеличи преднината си на върха във Формула 2

Никола Цолов продължава със силното си представяне във Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг финишира седми в основното на състезание за Гран при на Унгария. На пистата „Хунгароринг“ българинът се движеше уверено през цялото време и финишира в зоната на точките. Българският лъв остава лидер във временното класиране пред преследвача Габриеле Мини, като води с 20 точки.

В седмата обиколка родният представител се изкачи на десето място, а веднага след това стана девети. Той влезе в челната тройка по време на 22-та обиколка, но без спирания в пита, където влезе малко по-късно. Впоследствие излезе на 11-то място, но успя да се изкачи до седма позиция преди финала.

Победител стана съотборникът на българина в Кампос Рейсинг - Ноел Леон от Мексико.

Италианецът Габриеле Мини, който е основен съперник на Цолов за върха в генералното класиране, остана на деветата позиция в Унгария. Бразилецът Рафаел Камара финишира на трето място на "Хунгароринг", докато Цолов днес изостана на 13.3 секунди след Ноел Леон.

Никола Цолов продължава да бъде водач в генералното класиране при пилотите със 167 точки, пред Габриеле Мини със 147. Камара е трети до момента със 145 точки.

Следващото състезание от шампионата във Формула 2 ще се проведе на 5 септември в Италия.