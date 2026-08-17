Дарен Кирилов: Не мога да се оплача, все пак направих някои лични постижения

Дарен Кирилов, който направи дебют на европейско първенство по плуване в голям басейн каза пред БНТ, че е доволен от представянето си.

Той участва на 50, 100 и 200 метра гръб в Париж, като не успя да премине сериите в трите дистанции. Кирилов подобри личния си резултат на 200 гръб.

"Не мога да се оплача, все пак направих някои лични постижения на 200 гръб и най-вече на щафетата, което и аз не очаквах да плуваме толкова бързо, бях шокиран. Но след това може би ми падна формата, но реално съм доволен от представянето ми", заяви Кирилов.

По повод предстощото световно първенство в малък басейн в Пекин, той сподели:

"Надявам се да се подобря личните постижения и от там каквото стане."

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