Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал

Сериалът „Мамник“, който завладя зрителите на Българската национална телевизия, продължава да печели престижни отличия от международни фестивали.

Само преди месец, копродукцията на Българската национална телевизия, Falconwing Studio и Global Films бе обявена за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария, Великобритания и стана финалист на фестивала в Cinema Royale: Paris Edition. „Мамник“ получи поредното си отличие на фестивала Silver Screen Film Festival в Чехия, където спечели първо място в категория TV/Web SERIES за сезон 10 май-20 юли 2026 г.

Сериалът „Мамник", разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Криминалната мистерия се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола излизат наяве, а древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото. В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях в сериала участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. Заедно с БНТ, продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор е Антон Бакарски, композитор – Петър Дундаков.

„Мамник“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.