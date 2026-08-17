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Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал

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Копродукцията на БНТ, Falconwing Studio и Global Films е обявена за най-добър сериал в международния фестивал Silver Screen Film Festival в Чехия

Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал
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Сериалът „Мамник“, който завладя зрителите на Българската национална телевизия, продължава да печели престижни отличия от международни фестивали.

Само преди месец, копродукцията на Българската национална телевизия, Falconwing Studio и Global Films бе обявена за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария, Великобритания и стана финалист на фестивала в Cinema Royale: Paris Edition. „Мамник“ получи поредното си отличие на фестивала Silver Screen Film Festival в Чехия, където спечели първо място в категория TV/Web SERIES за сезон 10 май-20 юли 2026 г.

Сериалът „Мамник", разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Криминалната мистерия се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола излизат наяве, а древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото. В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях в сериала участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. Заедно с БНТ, продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор е Антон Бакарски, композитор – Петър Дундаков.

„Мамник“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.

#"Мамник" #отличие #БНТ

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