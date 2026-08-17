Левски картотекира Марко Груич за двубоите с АЕК

Новото попълнение на Левски Марко Груич е картотекиран за плейофа в Шампионската лига срещу АЕК Атина. Сърбинът тренира заедно със съотборниците си преди двубоя, който се очаква да бие рекорда за посещаемост на българския отбор в евро-турнирите този сезон.

Последната стъпка за Левски на българска земя по пътя към основната фаза на Шампионската лига ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“. Въпреки, че „сините“ няма да играят в своя дом поради изисквания на УЕФА, се очаква около 35 хиляди фенове да подкрепят „сините“ срещу АЕК Атина в плейофа за влизане в Турнира на богатите.

Момчетата на Хулио Веласкес проведоха последна тренировка преди сблъсъка, като в групата попадна и новото попълнение Марко Груич, който за последно игра именно в състава на АЕК.

Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузените Оливер Кaмдем, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Пресконференциите на двамата треньори ще бъде по-късно днес, а малко след това гърците също ще проведат своята тренировка на Националния стадион. Двубоят между шампионите на България и Гърция е утре от 22:00 часа.

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