Полицията задържа мъж за палежи на контейнери за смет в София

Серия палежи на контейнерите за разделно изхвърляне на отпадъци в София. 134 са изгорели от началото на годината по данни на Столичния инспекторат. След поредния вандализъм в район „Илинден" има и задържан. Колко опасно е запалването на контейнери в дните с високи температури? Цветелина редовно използва контейнерите за разделни отпадъци. Оказва се обаче, че това не е първия случай на запалени такива.

Цветелина Соколова: „Преди два месеца в квартал „Хаджи Димитър" пред нашия блок изгоряха и двата контейнера. Дълго време нямахме контейнери за разделно изхвърляне. Преди седмица, две сложиха нови контейнери, три дни по-късно отново бяха изгорели напълно.“

Според Цветелина палежите в различните квартали не са случайни. И отбеляза, че това е много опасно за хората.

Цветелина Соколова: „Изключително опасно е и е крайно време институциите да вземат мерки. Нека да има контрол, полиция, камери, глоби.“

За запалените контейнери в „Илинден" сигнализира районния кмет. От администрацията заявиха, че това е акт на вандализъм. Изгорените цветни контейнери са на 4 локации, общо 8 на брой. За този случай вече има задържан 28-годишен от служителите на 3 РПУ.

Станислав Петрунов, зам. - кмет на район „Илинден": „Изключително ограничено е видеонаблюдението, считаме, че трябва да бъде изградено и разширено на точно такива локации с по-ниска и ограничена видимост. Сезираме Столична община за изграждането на по-голямо видеонаблюдение с цел по-добър контрол за гражданите.“

От Столичния инспекторат обясниха, че това не са първите случаи на запалени контейнери за тази година.

Павлин Коджахристов, директор на Столичен инспекторат: „Запалените контейнери в тази пожаропасна обстановка не може да се тълкува като случайно действие. Повечето контейнери са разположени до жилищни сгради, на едно от местата контейнера почти граничи с балкон на първи етаж, където живеят хора. Не ми се мисли, ако не беше бързата реакция на органите, които предотвратиха по-голямо бедствие.“ „От фирмата, която обслужва цветни контейнери обясниха, че възстановяването на изгорелите съдове се прави възможно в най-кратки срокове, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на системата за разделно събиране на отпадъци. А относно районите, които обслужва статистиката показва.“, посочват от ЕКОБУЛПАК.

Най-много регистрирани случаи има в район „Подуяне" - 12 изгорели контейнера. Следват по 10 в районите „Слатина" и „Възраждане" и по 9 в „Илинден", „Връбница" и „Люлин". Столичният инспекторат вече разполага със соларни камери, разположени на критични точки, обикновено в близост до контейнери за битови отпадъци. Те се използват за контрол и установяване на случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за предприемане на необходимите действия спрямо нарушителите. За да се повиши ефективността на контрола се разширява системата за видеонаблюдение.