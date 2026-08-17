Тръмп намалява ученията с Южна Корея заради Ким и Иран

Доналд Тръмп нареди мащабът на съвместните военни учения с Южна Корея да бъде значително намален. Президентът на Съединените щати изтъква като причина добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и отказа на Сеул да участва в действията срещу Иран. Годишните съвместни военни учения са планирани да се проведат от днес до 27 август с участието на 18 000 южнокорейски войници. Тяхната цел е засилване на готовността срещу севернокорейски заплахи.

Пореден удар на Тръмп срещу исторически съюзник на САЩ. Американският президент заяви в социалната си мрежа, че е инструктирал Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Предвид моите много добри отношения с Ким Чен Ун, не съм доволен от факта, че Съединените щати са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея. Тези учения са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от Съединените щати (както обикновено!), но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към държава, която, откакто Доналд Тръмп е президент, не представлява заплаха и проявява уважение."

В публикацията си в Трут соушъл Тръмп посочва, че наскоро попитал президента на Южна Корея дали страната му би искала да се присъедини към усилията на Вашингтон за ядрено разоръжаване на Иран, но отговорът бил отрицателен.

Джени Таун, анализатор: "Безпрецедентен ход е да се свържат двата въпроса, защото става дума за рутинни учения и силен съюз, който съществува над 70 години. Да се свият планирани военни учения, защото Южна Корея не се е съобразила с предишни искания за военни действия в друг регион - това не е отношение към съюзници, особено такива, в които си инвестирал."

Южна Корея потвърди, че ученията започват по план и изрази надежда, че демонстрираното разбирателство между Тръмп и Ким ще ги върне на масата на преговорите. Лидерите на САЩ и Северна Корея се срещнаха три пъти в рамките на първия мандат на Тръмп, за да обсъдят ядрената програма на Пхенян. След завръщането си в Белия дом Тръмп изрази желание за продължаване на дискусиите.



Президентът на САЩ спря съвместните учения с Южна Корея през 2018 г. с подобен аргумент - че са скъпи и провокативни спрямо Северна Корея. По време на пандемията през 2020-та те също бяха ограничени. Тръмп многократно е критикувал броя на американските военни, разположени на Корейския полуостров, подчертавайки, че Вашингтон не получава много в замяна на изразходваните средства. В опит да намали напрежението по-рано Сеул се ангажира с инвестиции в САЩ на стойност 350 милиарда долара и определи Тръмп като миротворец.