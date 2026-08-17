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Четвърта поредна европейска титла за Арманд Дуплантис

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Лека атлетика
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В класирането по медали номер 1 е Италия с 10 златни, 6 сребърни и 6 бронзови, пред Великобритания (9, 8, 2) и Германия (6, 10, 5).

Дуплантис
Снимка: БТА
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Арманд Дуплантис спечели четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите от 6.15 метра. Емануил Каралис от Гърция остава втори с 6.00 метра, а бронза взе Баптист Тиери (Франция) с 5.85 метра.

В много оспорвана надпревара на скок дължина при жените световната вицешампионка в зала от Торун 2026 Лариса Япикино (Италия) спечели златото със 7.00 метра, като изпревари само със сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойърс. Трета с 6.98 метра завърши Илари Кпача (Франция).

Олимпийската шампионка от Рио 2016 Сара Колак (Хърватия) заслужи първа европейска титла на копие с 62.43 метра. Втора стана германката Юлия Улбрихт с 61.53 метра, а трета след две поредни сребърни отличия от континентални първенства стана Адриана Вилагош (Сърбия) с 60.93 метра.

Германецът Фредерик Руперт спечели бягането на 3000 метра стипълчейз с 8:25.33 минути, а на 1500 метра при жените триумфира световната шампионка в зала от Торун 2026 Джорджа Хънтър Вел (Великоритания) с 4:07.78 минути.

Последната сесия на европейското първенство завърши двете щафети на 4 по 400 метра, в които победи записаха на квартетите на Нидерландия при жените с 3:21.10 минути и на Италия при мъжете с 2:59.16 минути, като и в двете дисциплини среброто спечелиха домакините.

В класирането по медали номер 1 е Италия с 10 златни, 6 сребърни и 6 бронзови, пред Великобритания (9, 8, 2) и Германия (6, 10, 5). България завърши на 24-о място от 28 страни с отличия с двата бронза на Божидар Саръбоюков на скок дължина и на Александра Начева на троен скок.

#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 # Арманд Дуплантис

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