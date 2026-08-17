Пожари бушуват в Гърция и Белгия: Двама загинаха, стотици са евакуирани

Възрастна двойка загина, а близо 600 души бяха евакуирани с кораб, след като в рамките на 20 минути избухнаха два пожара на гръцкия остров Саламина, близо до Атина.

Заради силните ветрове пламъците са се разпространили много бързо. 10 души са пострадали от изгаряния или вдишване на дим, като петима от тях са в болница. Близо 300 пожарникари се борят със стихията. Пожарът е унищожил къщи и автомобили. Продължава битката с огъня и в Белгия. Германски град, разположен близо до границата със страната, посъветва жителите си да се евакуират заради големия горски пожар, който се разпространява към Германия. Огънят вече опустоши близо 3 хиляди хектара в труднодостъпен горски район в Белгия и един от най-големите в историята на страната.