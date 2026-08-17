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Кражби организирани в интернет: Как работят властите с непълнолетните извършватели?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Кражбите от магазини са сред най-честите противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни в Бургас. Най-често става дума за тийнейджъри между 14 и 17 години, които понякога се организират онлайн, без да осъзнават, че действията им могат да имат сериозни последици.

Десислава Василева, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви обясни, че няма увеличение на случаите, като кражбите се извършват най-често през лятото, когато децата имат повече свободно време.

„Аз мисля, че няма увеличение и че това е нещото, което децата най-много правят през лятото, когато са свободни и могат да се организират за подобни действия.“

Василева обясни, че изборът на стоки често зависи от пола на децата, но в много случаи действията са по-скоро продиктувани от любопитство и желание за игра.

„По-скоро това е игра и каквото успеят. Момчетата влизат повече в спортните магазини, момичетата в козметика, дрогерии.“

Сред случаите, с които комисията работи, има и деца едва на 8 години.

„Конкретно за кражба сме имали и 8-годишни деца. Законът позволява да работим с деца от 8 до 18 години. Имали сме случаи с 8-годишни деца.“

Според Василева много от децата не осъзнават, че извършват престъпление. Разбирането за последствията идва едва след като започне работа с полицията, инспекторите от детска педагогическа стая и специалистите от комисията.

След установяване на нарушението децата могат да бъдат насочени към местната комисия, която налага възпитателни, а не наказателни мерки.

Василева посочи, че сред най-успешните мерки е работата с обществен възпитател. При по-големите деца между 14 и 18 години прокуратурата преценява дали да бъде повдигнато обвинение или случаят отново да бъде насочен към комисията.

Според нея обаче системата среща сериозен проблем при деца, които многократно извършват тежки противообществени прояви. Тя даде пример с деца, които многократно са попадали в комисията заради тежки прояви. По думите ѝ тази ситуация създава усещане за безнаказаност и може да улесни организираните престъпни групи при въвличането на деца в престъпления.

„Създава се усещане за безнаказаност. Освен това тази възможност прави децата лесна мишена за организираните престъпни групи, които ги въвличат да извършват престъпления, водени единствено от идеята, че те няма да бъдат наказани. Родителите също неглижират тези проблеми, защото знаят, че децата им най-вероятно няма да бъдат наказани.“

Василева разказа и за случаи в Бургас, при които непълнолетни са се организирали онлайн за агресивни действия.

„Преди 3 години имахме 2 случая с ловци на педофили, които бяха гледали предаване, от това се бяха вдъхновили да помагат. Те така го разбират. Имали сме и случаи с телесна повреда, когато деца се организират, за да бият други деца.“

При работа с деца, участвали в побои, специалистите често установяват, че те са били свидетели на агресия в собствените си семейства.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#Бургас #кражби #мерки

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