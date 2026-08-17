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Очакват се обвинения след акцията срещу „Кръв и чест“ в Пловдив

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Продължава разследването по случая с разбитата неонацистката мрежа „Кръв и чест“ в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС в града бяха арестувани 18 души.

Очаква се днес от районната прокуратура в града да обявят на колко от задържаните в събота вечер ще бъдат повдигнати обвинения и какви ще са те. По предварителна информация най-вероятно производството ще е по главата за престъпления срещу правата на гражданите в Наказателния кодекс и по-специално чл 162.

Сред задържаните е 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди 5 дни за проявена агресия срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция от 700 евро. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. От полицията не изключват вероятността и други от задържаните в частния клуб на симпатизантите на "Кръв и чест" също да са поддържали контакти с групата тинейджъри от младежкия хълм.

#неонацистки клуб #акция #задържани #обвинения #прокуратура

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