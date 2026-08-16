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Шест медала за България на световното по художествена гимнастика във Франкфурт (ОБЗОР)

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Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
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Най-големите успехи донесе Стилияна Николова, която спечели злато и олимпийска квота за страната ни.

българия заема временното второ отборното класиране световно първенство художествена гимнастика
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Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо шест медала (златен, три сребърни и два бронзови) и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 на 42-о Световно първенство в германския град Франкфурт.

Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки! Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021.

Николова взе още сребро на лента, с разлика от 0.050 точки от победителката Даря Варфоломеев (Германия).

  1. Стилияна Николова: Пълна съм с емоции

В многобоя грацията за втора поредна година стана вицешампионка, с което донесе на България и първата олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис 2028!

На финала на обръч Стилияна Николова зае седма позиция.Тя завърши първенството с четири медала.

Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди.

България стана световен вицешампион в отборната надпревара - медал, който също защитаваме втора поредна година.

Ансамбълът в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова се качи два пъти на стълбичката след бронзови отличия на финалите с пет топки и с три обръча/два чифта бухалки.В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева се наредиха на шеста позиция.

Весела Димитрова: Горда съм с тези момичета

В класирането по медали България завършва на трета позиция с шест отличия - едно златни, три сребърни и два бронзови. На първо място е Германия с четири медала (три златни и един бронзов), пред Бразилия с три (два златни и един бронзов).

Общо девет държави взеха медали от шампионата от общо 73 нации, които участваха във Франкфурт.

Президентът на БФХГ Илиана Раева заяви, че е щастлива от представянето, но пред гимнастичките предстои много работа до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

По време на шампионката вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова проведе първата си среща с гимнастичките в качеството си представител на атлетите в художествената гимнастика към Световната гимнастика.

Следващата година Световното първенство ще бъде в Баку (Азербайджан) в началото на месец септември.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Български ансамбъл по художествена гимнастика #Стилияна Николова

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