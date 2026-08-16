Илиана Раева: Емоциите са огромни, но нямаме право да се радваме много

Илиана Раева също не скри своите емоции от успешното представяне на България на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Президентът на родната федерация направи равносметка на това, което направи страната ни – шест медала, от които един златен, три сребърни и два бронзови.

Пред БНТ Раева подчерта, че радостта трябва да отмине бързо, тъй като конкуренцията става все по-голяма.

„Емоциите са огромни. Искам да честитя на всички наши фенове, на всички българи, на екипа, на Стилияна Николова, на треньорите и всички, които имат принос в това силно участие на това световно първенство. Много съм щастлива, гордея се с това, което показва България. Много съм щастлива за ансамбъла, защото тези момичета имаха нужда от самочувствие, кураж, вяра. Те са толкова щастливи, а за Стили мога да кажа, че е страхотен боец. Даде най-доброто от себе си. Това е най-силното й състезание. Предстои ни много работа, доста неща имаме в главите си, които трябва да направим. Връщаме и започваме веднага работа. На 19-и започваме със селекция, това е пътят, нямаме друг и право да се радваме много, защото видяхте, че конкуренцията е огромна. Всички са много амбицирани и искат да са първи. Виждате колко много държави вече имат апетити към златния медал. Това е огромно щастие“, започна тя.

„Всичко беше важно – всяка стъпка, всяко изиграване, всяко съчетание, всяка реакция на момичетата. Аз бях неотлъчно до тях в тренировъчните зали, беше много важно да съхраним концентрацията им, да ги изолираме от всичките тези емоции. Всеки един миг ни беше много важен и всеки се опитваше да бъде на мястото, на което трябва да бъде, за да помогне на момичетата максимално. Златни са и златният медал на Стили, и двете бронзови отличия, за които аз много се радвам. Ако ме питате мен, тази лента, която изигра Стилияна, беше за злато. Тя никога не е играла такава лента“, заяви Раева.

Какво каза още Илиана Рева можете да видите в интервюто!