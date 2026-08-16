Европа в плен на огъня: Най-големият пожар в Белгия за последния век

Поредни безсънни нощи за пожарните екипи в редица европейски държави - двама души са загинали в пожар на гръцкия остров Саламина близо до Атина. Белгия се бори с най-големия пожар в страната за последния век в опит да спре разпространението му към съседна Германия. Сърбия, Испания и Франция също са в капана на огнената стихия.

Гъсти облаци задушлив дим над природен парк "Хай Фенс" в източната част на Белгия. Силните ветрове създадоха опасност искри да достигнат и до съседна Германия. Наредена е евакуация. Няколко европейски държави, сред които Чехия, Швеция и Нидерландия, изпратиха пожарни хеликоптери.

Николас Йерну: "Положението е критично, затова изразходваме огромен ресурс. Получихме безценна помощ от Германия. Търсим подкрепата и на други държави. Но Европа гори и всеки се нуждае от собствените си ресурси."

Вълна от солидарност дойде и от белгийските фермери, които имат камиони с водни цистерни. Вече трети ден десетки доброволци, включително отвъд немската граница, правят курсове до огнищата. По пътя местните жители са устроили пунктове за храна и напитки.

Лорик Ледур, доброволец: "Тук сме от три дни. Аз карах тази нощ, с баща ми се редуваме. Не спим много. Няколко часа снощи и два часа предната вечер."

В испанската провинция Хуеска изгоряха 16 хиляди хектара. Въпреки благоприятните условия от снощи, ситуацията не е овладяна. Над 1000 души бяха евакуирани. В съседната югозападна Франция пожарът в Гарен е овладян.

Гил Клаврьо, префект: "Беше тежка нощ за пожарникарите, но днес няма нови големи разпалвания."

В Сърбия има две по-големи активни огнища северно от река Дунав до румънската граница. За потушаването им работят 300 пожарникари и 70 машини. В Хърватия днес няма нови огнища, а пожарът в град Омиш е потушен. Активно е огнището в планината Динара до границата с Босна. Южната ни съседка Гърция се бори с островни пожари в Егейско море. Континенталната част остава в състояние на повишен риск.