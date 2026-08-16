Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт

Стилияна Николова покори още един връх. Родната грация завоюва златен медал на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българката стъпи на върха на бухалки.

Тя вече има две сребърни отличия от шампионата, а на германска земя се окичи със златото след безупречно изпълнения на финала и и оценка от 30.150 точки (13.400 трудност, 8.400 изпълнение, 8.350 артистичност). Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната.

По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч, а по-късно ще покаже и композицията си с лента.

Втора се нареди Таисия Онофричук (Украйна) с 30.050 точки, а бронзовото отличие е за състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова също с 30.050, но с по-ниска стойност за изпълнение.

Отличието първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.