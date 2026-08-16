Весела Димитрова: Горда съм с тези момичета

Весела Димитрова не скри своето задоволство от представянето на националния ансамбъл на България, който спечели два бронзови медала в днешния ден на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Треньорът на българките отчете техните съчетания, които са били без грешка.

Пред БНТ Димитрова коментира и трудностите, през които са преминали момичетата.

„Доволна съм, момичетата днес играха два пъти без грешка и това ми носи страхотно удовлетворение за свършена работа. Те преминаха през доста проблеми, промени и трудности, но аз съм много горда от тях“, бяха първите нейни думи.

Тя коментира и промените, направени в съчетанията в хода на годината, както и дали те са били правилни.

„Предпочетохме да заложим на стабилност и това те да си повярват малко повече с малко по-друг тип съчетания. Мисля, че беше отново добра стратегия и от наша страна.“

„Оттук-нататък трябва да подобряваме представянето ни през целия следващ сезон и най-важното е да вземем олимпийска квота“, заяви Димитрова.

Повече от интервюто с Весела Димитрова можете да видите във видеото!