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Левски мина 11 500 продадени билета за сблъсъка с АЕК, започва свободната продажба

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Чете се за: 02:12 мин.
Български футбол
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Огромен интерес към първия плейоф в Шампионската лига, "сините“ приемат гръцкия шампион във вторник от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Снимка: Startphoto.bg
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Над 11 500 билета вече са продадени за първия двубой между Левски и АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. От „синия“ клуб разкриха актуалните данни за интереса към ключовия европейски сблъсък, който ще се проведе във вторник, 18 август, от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

До момента възможност да закупят пропуски имаха картодържателите на Левски. От реализираните над 11 500 билета повече от 10 500 са закупени онлайн, а над 1000 са продадени физически на касите.

Следващият етап от продажбата започва днес от 15:00 часа, когато всички останали билети ще бъдат пуснати свободно за привържениците.

"Левскари, продадените билети за картодържатели вече са над 11 500. Днес в 15:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати останалите билети за мача с АЕК“, съобщиха от клуба.

Пропуските ще могат да бъдат закупени до изчерпване на наличните количества от касите пред Сектор „А“ на стадион "Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. От Левски уточняват, че билетите са разпределени между онлайн платформата и физическите каси, за да бъде улеснен достъпът на привържениците.

Децата до 7-годишна възраст включително ще могат да присъстват безплатно на двубоя.

Ако в деня на срещата все още има непродадени места, на 18 август от 10:00 часа ще заработят касите на Националния стадион „Васил Левски“ на улица „Гурко“. Те ще останат отворени до края на първото полувреме. Касата на „Синьото“ ще отвори в 18:00 часа и също ще работи до почивката на мача.

Предстоящият сблъсък е първата от двете решителни срещи между Левски и АЕК Атина за място в основната фаза на Шампионската лига, а първоначалните данни за продажбите показват сериозен интерес от страна на „синята“ публика.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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