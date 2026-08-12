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УЕФА насрочи битките между Левски и АЕК Атина за място в Шампионската лига

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"Сините“ приемат гръцкия шампион на 18 август на "Васил Левски“, а решителният реванш в Атина е осем дни по-късно

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Снимка: Startphoto.bg
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УЕФА официално обяви датите за двата сблъсъка между Левски и АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Българският шампион е само на една крачка от място в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Първата среща ще бъде в София на 18 август, вторник, от 22:00 часа. „Сините“ ще приемат шампиона на Гърция на Националния стадион "Васил Левски“, където ще опитат да си осигурят възможно най-добра позиция преди реванша.

Решителният втори двубой е насрочен за 26 август в гръцката столица. Именно там ще стане ясно кой от двата отбора ще продължи към основната фаза на Шампионската лига.

Левски достигна до плейофния кръг след впечатляващото си представяне срещу Кайрат. Възпитаниците на Хулио Веласкес спечелиха и реванша срещу казахстанския шампион с 1:0 в Туркестан и по този начин продължиха европейския си поход.

Предстои ръководството на "сините“ да вземе решение и за предстоящото гостуване на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма столичното дерби трябва да се проведе в събота от 19:00 часа на стадион "Александър Шаламанов“.

Хулио Веласкес вече обяви, че ще бъдат обсъдени всички възможности, като не е изключено Левски да поиска отлагане на срещата. Причината е важността на предстоящия първи мач с АЕК, както и натрупаната умора и някои леки физически проблеми в състава на българския шампион.

При евентуално отлагане двубоят със Славия може да бъде преместен за периода 1–3 септември, когато клубният футбол ще бъде прекъснат заради мачовете на националните отбори.



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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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