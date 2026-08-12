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Левски вече знае съдбата си: АЕК Атина е последното препятствие към Шампионската лига

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"Сините“ ще спорят с гръцкия шампион за място в основната фаза на турнира, а при отпадане имат гарантирано участие в Лига Европа

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Снимка: Startphoto.bg
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Левски вече има своя съперник в решителния плейоф за място в основната фаза на Шампионската лига. Българският шампион ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина в битка за едно от последните седем места в най-престижния европейски клубен турнир.

"Сините“ ще бъдат домакини в първия двубой, който ще се проведе на 18 август в София, докато реваншът е насрочен за 26 август на стадион "Агия София“ в гръцката столица.

До този етап Левски стигна, след като отстрани казахстанския Кайрат Алмати с две победи. Сега пред отбора на Хулио Веласкес стои последното препятствие по пътя към основната фаза на Шампионската лига.

АЕК Атина пък получи директно място в плейофния кръг заради високия национален коефициент на Гърция и все още не е изиграл мач в тазгодишните квалификации.

За Левски залогът е огромен. При елиминиране на гръцкия шампион „сините“ ще се класират за основната фаза на Шампионската лига за втори път в клубната си история.

Дори при отпадане европейската приказка на Левски няма да приключи. Българският шампион има гарантирано място в основната фаза на Лига Европа, което осигурява на тима минимум още шест мача на европейската сцена.

Всички плейофни двойки са определени

След изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг вече са ясни всички седем двойки, които ще определят последните участници в основната фаза на Шампионската лига.

Динамо Загреб ще срещне норвежкия Викинг Ставангер, докато Слован Братислава ще се изправи срещу Целие.

Сабах Баку, воден от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас, постигна впечатляващ обрат срещу Орхус и след 4:0 в реванша ще играе с Апоел Беер Шева.

Фенербахче ще има тежка задача срещу френския Олимпик Лион, а НЕК Неймеген ще се изправи срещу Будьо/Глимт.

В седмата двойка Селтик ще срещне ЛАСК.

Плейофният кръг на Шампионската лига:
Левски – АЕК Атина
Селтик – ЛАСК
Динамо Загреб – Викинг
Слован Братислава – Целие
Апоел Беер Шева – Сабах
Фенербахче – Олимпик Лион
НЕК Неймеген – Будьо/Глимт

Първите срещи ще се играят на 18 и 19 август, а реваншите са на 25 и 26 август.

Основната фаза на Шампионската лига през сезон 2026/27 ще включва 36 отбора. 29 от тях получават директно място според позицията си в ранглистата на УЕФА, а останалите седем ще бъдат определени след плейофния кръг.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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