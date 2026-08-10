Рейналдо: Трябва да забравим първия мач с Кайрат

Голът предимство не бива да води до отпускане в отбора на Левски, предупреди нападателят Рейналдо преди реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу Кайрат.

"Сините" спечелиха първата срещата с 1:0 след попадение на Сержиньо. Левски ще излезе срещу Кайрат в 18:00 часа българско време във вторник, 11 август.