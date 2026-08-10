БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рейналдо: Трябва да забравим първия мач с Кайрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на Левски иска той и съотборниците му да бъдат фокусирани още от първата минута в реванша с Кайрат

Рейналдо
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Голът предимство не бива да води до отпускане в отбора на Левски, предупреди нападателят Рейналдо преди реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу Кайрат.

"Сините" спечелиха първата срещата с 1:0 след попадение на Сержиньо. Левски ще излезе срещу Кайрат в 18:00 часа българско време във вторник, 11 август.

"Първият мач мина и трябва да го забравим. Знаете как стартирахме като гости в предния кръг, ще опитаме да влезем и в този фокусирани. Да, имаме гол предимство, но трябва да се трудим здраво, за да излезем крайни победители и да продължим напред. Всеки един от нас трябва да бъде готов да започне като титуляр. Температурите са еднакви за двата отбора, а от нас се изисква да се аклиматизираме", каза нападателят на пресконференция преди мача.

Свързани статии:

Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат
Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат
Старши треньорът на българския шампион не мисли за високите...
Чете се за: 03:12 мин.
#Рейналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
2
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
3
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
6
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат
Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат
Три големи конфедерации обвиниха Джани Инфантино в липса на отчетност Три големи конфедерации обвиниха Джани Инфантино в липса на отчетност
Чете се за: 04:05 мин.
Новакът във Висшата лига Хъл Сити подписа с шведски национал Новакът във Висшата лига Хъл Сити подписа с шведски национал
Чете се за: 02:07 мин.
Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски
Чете се за: 00:45 мин.
Валентин Илиев: Получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин Валентин Илиев: Получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин
Чете се за: 01:15 мин.
ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ