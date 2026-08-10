Рейналдо: Трябва да забравим първия мач с Кайрат

Футболистът на Левски иска той и съотборниците му да бъдат фокусирани още от първата минута в реванша с Кайрат
Голът предимство не бива да води до отпускане в отбора на Левски, предупреди нападателят Рейналдо преди реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу Кайрат.
"Сините" спечелиха първата срещата с 1:0 след попадение на Сержиньо. Левски ще излезе срещу Кайрат в 18:00 часа българско време във вторник, 11 август.
"Първият мач мина и трябва да го забравим. Знаете как стартирахме като гости в предния кръг, ще опитаме да влезем и в този фокусирани. Да, имаме гол предимство, но трябва да се трудим здраво, за да излезем крайни победители и да продължим напред. Всеки един от нас трябва да бъде готов да започне като титуляр. Температурите са еднакви за двата отбора, а от нас се изисква да се аклиматизираме", каза нападателят на пресконференция преди мача.