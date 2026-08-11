ЦСКА продаде над 15 000 билета за реванша в Лига Европа

Двубоят срещу Макаби е в четвъртък от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
От пресслужбата на ЦСКА обявиха, че над 15 000 билета са продадени за реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Макаби (Тел Авив). Двубоят е в четвъртък от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
„Армейци, чака ни незабравима вечер! Всички заедно и до последен дъх – за любимия отбор! Само ЦСКА! Стадионът целият червен!“, написаха от клуба.
ЦСКА спечели първата среща преди седмица с 3:0 като гост и записа една от най-изразителните си победа далеч от дома в европейските клубни турнири изобщо.