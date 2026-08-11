ЦСКА продаде над 15 000 билета за реванша в Лига Европа

От пресслужбата на ЦСКА обявиха, че над 15 000 билета са продадени за реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Макаби (Тел Авив). Двубоят е в четвъртък от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Армейци, чака ни незабравима вечер! Всички заедно и до последен дъх – за любимия отбор! Само ЦСКА! Стадионът целият червен!“, написаха от клуба.

ЦСКА спечели първата среща преди седмица с 3:0 като гост и записа една от най-изразителните си победа далеч от дома в европейските клубни турнири изобщо.