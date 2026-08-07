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Итамар Ной: Оставихме си огромна задача, но още вярваме, че можем да отстраним ЦСКА

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Спорт
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Халфът на Макаби Тел Авив призна, че поражението с 0:3 е тежък удар, но е убеден, че израелският тим има сили да се бори до последно в реванша в София

Итамар Ной: Оставихме си огромна задача, но още вярваме, че можем да отстраним ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Футболистите на Макаби Тел Авив не са се отказали от битката за място в плейофите на Лига Европа, въпреки тежката загуба с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг. Това заяви халфът Итамар Ной, който подчерта, че отборът продължава да вярва в своите възможности преди реванша в София.

"Както каза нашият треньор Кени Милър, това все още не е краят, въпреки че си оставихме планина за изкачване. Резултатът определено не е това, което искахме. Знаем много добре, че сме способни на много повече от показаното на терена“, коментира Ной пред официалния сайт на клуба.

25-годишният полузащитник е убеден, че двубоят остава отворен, въпреки сериозния пасив.

"Разбира се, че все още вярваме. Този мач далеч не е приключил и ще трябва да бъдем в най-добрата си форма следващата седмица“, заяви той.

Ной обърна внимание и на атмосферата, която очаква Макаби в реванша на стадион „Васил Левски“. Първата среща в Батуми се проведе пред почти празни трибуни, докато в София се очаква сериозна подкрепа за „червените“.

"Със сигурност не беше лесно да играем тук на почти празен стадион. В София ще бъде съвсем различно, с почти пълен стадион. Напълно осъзнаваме, че ще се изправим пред много труден терен и много предизвикателна атмосфера“, каза още халфът.

Въпреки тежкото поражение, Ной остава оптимист за шансовете на своя тим.

"Знам много добре какво сме способни да направим като отбор. Това, което показахме днес, беше далеч от истинските ни възможности, но искрено вярвам, че можем да отидем в София и да постигнем добър резултат“, завърши футболистът на Макаби Тел Авив.

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#Итамар Ной #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА София

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