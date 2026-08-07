Итамар Ной: Оставихме си огромна задача, но още вярваме, че можем да отстраним ЦСКА

Футболистите на Макаби Тел Авив не са се отказали от битката за място в плейофите на Лига Европа, въпреки тежката загуба с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг. Това заяви халфът Итамар Ной, който подчерта, че отборът продължава да вярва в своите възможности преди реванша в София.

"Както каза нашият треньор Кени Милър, това все още не е краят, въпреки че си оставихме планина за изкачване. Резултатът определено не е това, което искахме. Знаем много добре, че сме способни на много повече от показаното на терена“, коментира Ной пред официалния сайт на клуба.

25-годишният полузащитник е убеден, че двубоят остава отворен, въпреки сериозния пасив.

"Разбира се, че все още вярваме. Този мач далеч не е приключил и ще трябва да бъдем в най-добрата си форма следващата седмица“, заяви той.

Ной обърна внимание и на атмосферата, която очаква Макаби в реванша на стадион „Васил Левски“. Първата среща в Батуми се проведе пред почти празни трибуни, докато в София се очаква сериозна подкрепа за „червените“.

"Със сигурност не беше лесно да играем тук на почти празен стадион. В София ще бъде съвсем различно, с почти пълен стадион. Напълно осъзнаваме, че ще се изправим пред много труден терен и много предизвикателна атмосфера“, каза още халфът.

Въпреки тежкото поражение, Ной остава оптимист за шансовете на своя тим.