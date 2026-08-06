Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси остана предпазлив в изказването си след победата с 3:0 над Макаби Тел Авив. Италианецът сподели, че очаква съперникът да окаже сериозна съпротива на реванша в опит да заличи пасива от три гола след първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

„Изиграхме един много добър мач, подготвихме се по възможно най-добрия начин. Играхме с добър отбор, с добри футболисти в него. Теренът тук не е в най-добро състояние, но това не ни попречи. Всеки мач е труден и важен.

Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим. Спечелихме с 3:0, но следващата седмица ще дойдат амбицирани и опитат да ни затруднят. Трябва да сме подготвени по най-добрия начин", каза Стефано Сенси.