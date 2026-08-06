БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев определи групата на ЦСКА за гостуването на Макаби (Тел Авив)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

. Мачът стартира в 19:00 ч. българско време на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия.

христо янев определи групата цска гостуването макаби тел авив
Слушай новината

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния първи двубой срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Мачът стартира в 19:00 ч. българско време на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

Свързани статии:

ЦСКА излиза за битка срещу Макаби (Тел Авив) в Батуми
ЦСКА излиза за битка срещу Макаби (Тел Авив) в Батуми
Първият мач между Макаби Тел Авив и ЦСКА от третия квалификационен...
Чете се за: 02:35 мин.
Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Имаме планове за това, което ни предстои
Чете се за: 03:37 мин.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Лига Европа

Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България
Чете се за: 01:17 мин.
Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин Валентин Илиев: Направихме изключителен двубой и мисля, че го показахме по категоричен начин
Чете се за: 02:52 мин.
Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим Сенси: Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим
Чете се за: 01:00 мин.
Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата Христо Янев: Разхождам се по улиците на София като най-мразения човек в държавата
Чете се за: 01:55 мин.
Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Макаби Тел Авив – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ