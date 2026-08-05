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Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

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Имаме планове за това, което ни предстои

Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Снимка: startphoto.bg
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Христо Янев сподели, че ЦСКА има план за предстоящия първи мач срещу Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на Лига Европа. „Армейците“ ще срещнат израелците утре (четвъртък) в Батуми, а старши треньорът призова за спокойствие.

Янев се надява, че планът на тима от Борисовата градина ще успее, за да постигне своята цел.

Имаме планове за това, което ни предстои. Не плануваме какъвто и да е резултат. Теодор Иванов е заедно с всички нас. Ще се включи в цялостната тренировка. Ще видим какво е неговото състояние и на база това ще преценим“, започна той.

"Както всеки път тук пред вас – аз съм открит и честен. Колкото и да ми се иска да ви кажа как ще играем, няма как, защото и противникът ще разбере. Подготвили сме се за тях като отбор. Надявам се планът, който имаме в главите си, да бъде осъществен на терена“, допълни наставникът.

Самото ни присъствие тук е нещо много специално. Мотивирани сме да показваме онова, което можем – без значение дали ще има 20 хиляди. Искаме да изиграем добър мач и да постигнем добър резултат.“

Треньорът коментира и съперника от Макаби Тел Авив:

„Много по-различен от Карабах. Директен отбор. Футболистите му са физически силни, разполагат с много скорост, обичат да играят на преход. Възползват се от всяко пространство, което им бъде оставено. Оттам трябва да размишляваме какво ще правим ние. Два коренно различни противника. Карабах обича да играе с топката, а утре е отбор, който обича много празните пространства“.

„Тами е в София, защото има проблем, не е готов на 100%. Трябва да е добре по възможно най-бързия начин“, каза треньорат за контузения Тамиму Уору.

„Подхождаме към всеки съперник по различен начин - преценяваме силни и слаби качества. Чисто в исторически план знам къде можем да бъдем. За нас е важно да изходим, че сме тук, и ще срещнем много силен отбор, без значение какво казва историята и дали сме срещали съперник от Израел. Трябва да се представим по най-добрия начин.“

Специалистът сподели и своето впечатление относно сгъстения график от мачове.

Почнахме да се нагаждаме към този цикъл от мачове. Мисля, че понякога думите ми са тълкувани погрешно. Разбираме важността на мачовете, когато играем в Европа и на домашната сцена. Искаме да влизаме по най-добрия начин. Започваме да се нагаждаме към този цикъл и какво трябва да правим."

Срещат се два много добри отбора. Имаме шансове срещу толкова силния отбор на Макаби. Искаме да направим онова, в което сме силни, без да се превъзнасяме. Да се покажем на терена“, завърши Янев.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА #Христо Янев

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