Нова дата за конгреса на УЕФА

Конгресът на УЕФА, който трябваше да се проведе на 5-и март 2027-а година в Астана (Казахстан), е пренасрочен за 22-и април същата година, съобщиха от Министерството на туризма и спорта на Казахстан.

Въпросният Конгрес е 51-и и ще бъде изборен, подчертават от УЕФА. На Конгреса ще бъде избран нов президент на Европейската футболна централа, както и нов изпълнителен комитет, така и сменени хората на други изборни позиции.

Предишният изборен конгрес се проведе на 5 април 2023-а година. Актуалният президент на централата Александър Чеферин беше преизбран без опозиция за четиригодишен мандат, който приключва през 2027-а. За момента няма издигнати кандидати за поста на словенеца, а според Устава на УЕФА, крайният срок за кандидатите е 22 януари 2027-а или три месеца преди изборите. Те трябва да внесат писмено кандидатурата си и тя трябва да бъде подкрепена поне от три асоциации-членки.

Самият Чеферин, според последните поправки на Устава, има право да се кандидатира за нов мандат, но той самият няколко пъти заяви, че в момента не гледа на тази възможност като твърде вероятна.

На Конгреса в Астана освен управата на централата и представителите на 55-те страни-членки, ще участват също така представители на ФИФА, на европейските футболни лиги, на двете организации на клубовете и на международни спортни организации, които си партнират с УЕФА.

„На 22-и април 2027-а година Астана ще стане сцена на провеждането на 51-ия редовен, изборен Конгрес на УЕФА – най-висшият орган на управление. На този Конгрес ще стане ясна посоката на развитие на УЕФА и на целия европейски футбол за следващия период и за годините след това“, се казва в съобщение на министерството на туризма на Казахстан.

Няма информация защо датата е променена от 5-и март на 22-и април, но най-вероятно е за да се намери по-спокоен период за работа, когато първенствата вече съм края си и прозорецът за националните отбори е преминал.