Луиш Фиго поиска незабавната оставка на Инфантино: Все още може да спаси футбола

Легендата на португалския футбол Луиш Фиго отправи остри критики към президента на ФИФА Джани Инфантино и призова той незабавно да напусне поста си след проваления проект за продажба на част от търговските права на световните първенства на частни инвеститори.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

В интервю за британския Daily Mail бившият носител на "Златната топка“, който в момента е посланик на УЕФА, заяви, че доверието към Инфантино е безвъзвратно загубено.

"Инфантино трябва да си тръгне. Много е късно да спаси достойнството си, но все още не е късно да спаси футбола. Трябва да си тръгне веднага“, категоричен бе Фиго.

Португалецът постави под съмнение начина, по който спорният проект е бил подготвен и представен пред футболната общност.

"Ако идеята беше толкова добра, защо не я сподели с всички членове на ФИФА, които бяха събрани преди финала на световното първенство? Ако планът беше солиден, защо представи само ползите, а не и рисковете?“, попита Фиго.

Бившият футболист на Барселона и Реал Мадрид отправи и лични обвинения към президента на световната централа, определяйки действията му като "низост, двуличност и несравним егоизъм“.

Според Фиго Инфантино не е бил откровен относно потенциалните си лични облаги от проекта.