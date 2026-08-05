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Луиш Фиго поиска незабавната оставка на Инфантино: Все още може да спаси футбола

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Спорт
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Легендата на Португалия отправи тежки обвинения към президента на ФИФА заради проваления проект за продажба на дял от световните първенства на частни инвеститори

луиш фиго поиска незабавната оставка инфантино все спаси футбола
Снимка: БГНЕС
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Легендата на португалския футбол Луиш Фиго отправи остри критики към президента на ФИФА Джани Инфантино и призова той незабавно да напусне поста си след проваления проект за продажба на част от търговските права на световните първенства на частни инвеститори.

В интервю за британския Daily Mail бившият носител на "Златната топка“, който в момента е посланик на УЕФА, заяви, че доверието към Инфантино е безвъзвратно загубено.

"Инфантино трябва да си тръгне. Много е късно да спаси достойнството си, но все още не е късно да спаси футбола. Трябва да си тръгне веднага“, категоричен бе Фиго.

Португалецът постави под съмнение начина, по който спорният проект е бил подготвен и представен пред футболната общност.

"Ако идеята беше толкова добра, защо не я сподели с всички членове на ФИФА, които бяха събрани преди финала на световното първенство? Ако планът беше солиден, защо представи само ползите, а не и рисковете?“, попита Фиго.

Бившият футболист на Барселона и Реал Мадрид отправи и лични обвинения към президента на световната централа, определяйки действията му като "низост, двуличност и несравним егоизъм“.

Според Фиго Инфантино не е бил откровен относно потенциалните си лични облаги от проекта.

"Защо не беше честен и не каза, че този проект можеше да му носи по 30 милиона долара годишно? Човек, способен да действа по този начин, принадлежи на миналото и не трябва да има никаква роля в бъдещето на спорта“, заяви още португалската легенда.

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Луиш Фиго #Джани Инфантино

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