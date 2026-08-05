Манчестър Сити записа първа победа при Енцо Мареска след успех над Звездите на К-Лигата

Манчестър Сити постигна първата си победа под ръководството на новия мениджър Енцо Мареска, след като се наложи с 3:1 над Звездите на корейската К-Лига в приятелска среща, играна в Сеул.

Всички попадения в двубоя паднаха още през първото полувреме. Английският шампион откри резултата в 9-ата минута чрез Раян Аит-Нури, но само три минути по-късно Ким Дае-Уон възстанови равенството с прецизен удар от границата на наказателното поле.

"Гражданите“ бързо си върнаха инициативата. В 20-ата минута Тиджани Райндерс реализира за 2:1 с точен диагонален шут, а три минути по-късно Дивин Мубама се разписа при добавка след спасен удар на свой съотборник. За 21-годишния нападател това беше втори гол в два мача по време на лятното турне на Сити.

След почивката двамата треньори направиха множество смени, а въпреки че футболистите на Манчестър Сити отправиха още осем точни удара към вратата на домакините, резултатът остана непроменен.

Следващата проверка на тима на Енцо Мареска е в неделя, когато Манчестър Сити ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в нова контрола, която също ще се проведе в Сеул.