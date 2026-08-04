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Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за президентския пост във ФИФА

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Спорт
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Според бившия шеф на световната централа норвежката има качествата да наследи Джани Инфантино

Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за президентския пост във ФИФА
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Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че е настъпил моментът Световната футболна федерация да бъде ръководена от жена. 90-годишният швейцарец изрази категоричната си подкрепа за настоящия президент на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес, която според него притежава необходимите качества да наследи Джани Инфантино.

Изказването на Блатер идва на фона на засилващото се напрежение около Инфантино след критиките срещу предложението му за привличане на частни инвеститори в управлението на приходите от световните първенства.

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА“, написа Блатер в социалната мрежа X.

45-годишната Клавенес оглавява Норвежката футболна федерация от 2022 година. Бившата националка на Норвегия има 73 мача и девет гола за представителния тим, а след края на състезателната си кариера завършва право. През последните години тя неведнъж отправяше критики към ръководството на ФИФА, включително с призива си организацията да отмени наградата за мир, връчена от Джани Инфантино на американския президент Доналд Тръмп.

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#Лизе Клавенес #Световна футболна централа (ФИФА) #Сеп Блатер

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