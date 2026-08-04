Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за президентския пост във ФИФА

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че е настъпил моментът Световната футболна федерация да бъде ръководена от жена. 90-годишният швейцарец изрази категоричната си подкрепа за настоящия президент на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес, която според него притежава необходимите качества да наследи Джани Инфантино.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

Изказването на Блатер идва на фона на засилващото се напрежение около Инфантино след критиките срещу предложението му за привличане на частни инвеститори в управлението на приходите от световните първенства.

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА“, написа Блатер в социалната мрежа X.

45-годишната Клавенес оглавява Норвежката футболна федерация от 2022 година. Бившата националка на Норвегия има 73 мача и девет гола за представителния тим, а след края на състезателната си кариера завършва право. През последните години тя неведнъж отправяше критики към ръководството на ФИФА, включително с призива си организацията да отмени наградата за мир, връчена от Джани Инфантино на американския президент Доналд Тръмп.