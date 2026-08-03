Джани Инфантино потърси помощ от администрацията на Тръмп, за да запази поста си

Доналд Тръмп на фона на засилващия се натиск след проваления проект FIFA Forward Enterprise.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е потърсил съдействие от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да запази позицията си начело на световната футболна централа, съобщава американският вестник New York Post.

Според публикацията Инфантино е насрочил частен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като информацията е потвърдена от два източника, запознати със случая.

Официалният мотив за срещата е обсъждане на ролята на футбола като инструмент на американската "мека сила“, но според източник на изданието истинската цел е различна.

"Всички знаем, че става въпрос за защита на работните места. В този момент не става въпрос за нищо друго“, твърди човек, запознат с разговорите.

Напрежението около Инфантино ескалира след проваления проект FIFA Forward Enterprise, който предвиждаше продажбата на около 20% от ново дружество, управляващо търговските права и турнирите на ФИФА, с цел набиране на до 4,2 милиарда долара. Планът предизвика сериозна съпротива във футболния свят, след като стана ясно, че ключови ръководни органи не са били информирани предварително.

Главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур дори призна пред Associated Press, че се чувства „измамен“ от действията на Инфантино, тъй като не е знаел за водените тайни разговори.

След масовите критики и призивите за оставката му ФИФА официално оттегли проекта, но натискът срещу Инфантино продължава. УЕФА и КОНКАКАФ вече публично оттеглиха доверието си към настоящото ръководство на световната централа, а призивите за промяна на върха на ФИФА стават все по-силни.