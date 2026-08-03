БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джани Инфантино потърси помощ от администрацията на Тръмп, за да запази поста си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Президентът на ФИФА е насрочил разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на фона на нарастващия натиск след проваления проект FIFA Forward Enterprise

джани инфантино потърси помощ администрацията тръмп запази поста
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Доналд Тръмп на фона на засилващия се натиск след проваления проект FIFA Forward Enterprise.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е потърсил съдействие от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да запази позицията си начело на световната футболна централа, съобщава американският вестник New York Post.

Според публикацията Инфантино е насрочил частен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като информацията е потвърдена от два източника, запознати със случая.

Официалният мотив за срещата е обсъждане на ролята на футбола като инструмент на американската "мека сила“, но според източник на изданието истинската цел е различна.

"Всички знаем, че става въпрос за защита на работните места. В този момент не става въпрос за нищо друго“, твърди човек, запознат с разговорите.

Напрежението около Инфантино ескалира след проваления проект FIFA Forward Enterprise, който предвиждаше продажбата на около 20% от ново дружество, управляващо търговските права и турнирите на ФИФА, с цел набиране на до 4,2 милиарда долара. Планът предизвика сериозна съпротива във футболния свят, след като стана ясно, че ключови ръководни органи не са били информирани предварително.

Главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур дори призна пред Associated Press, че се чувства „измамен“ от действията на Инфантино, тъй като не е знаел за водените тайни разговори.

След масовите критики и призивите за оставката му ФИФА официално оттегли проекта, но натискът срещу Инфантино продължава. УЕФА и КОНКАКАФ вече публично оттеглиха доверието си към настоящото ръководство на световната централа, а призивите за промяна на върха на ФИФА стават все по-силни.

Свързани статии:

КОНКАКАФ поиска промяна във ФИФА и обяви, че няма доверие в ръководството на Джани Инфантино
КОНКАКАФ поиска промяна във ФИФА и обяви, че няма доверие в ръководството на Джани Инфантино
Регионалната конфедерация приветства оттеглянето на проекта за...
Чете се за: 02:25 мин.
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До тази ситуация се стигна, след като Инфантино се отказа от...
Чете се за: 01:35 мин.
#Марко Рубио #Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Световен футбол

Милиард
Милиард
Еуфория в Чили заради трансфера на Возиня в Коло Коло Еуфория в Чили заради трансфера на Возиня в Коло Коло
Чете се за: 01:57 мин.
Европейските професионални лиги също поискаха промяна във ФИФА: Инфантино вече е неприемлив Европейските професионални лиги също поискаха промяна във ФИФА: Инфантино вече е неприемлив
Чете се за: 01:15 мин.
Лионел Меси се завърна за Интер Маями, но серията на тима приключи след зрелищно реми с Кълъмбъс Лионел Меси се завърна за Интер Маями, но серията на тима приключи след зрелищно реми с Кълъмбъс
Чете се за: 01:40 мин.
Възрастта няма значение! Възрастта няма значение!
Чете се за: 05:10 мин.
Роберт Левандовски откри головата си сметка в МЛС с дубъл срещу бивш вратар на Лудогорец Роберт Левандовски откри головата си сметка в МЛС с дубъл срещу бивш вратар на Лудогорец
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ