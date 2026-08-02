Лионел Меси се завърна за Интер Маями, но серията на тима приключи след зрелищно реми с Кълъмбъс

Лионел Меси направи своето дългоочаквано завръщане в игра за Интер Маями след удължената почивка след световното първенство през 2026 година. Аржентинецът се появи като резерва през второто полувреме при домакинското равенство 2:2 срещу Кълъмбъс Крю в среща от Мейджър Лийг Сокър, но не успя да се разпише въпреки няколкото добри възможности в заключителните минути.

Двубоят започна с 40-минутно закъснение заради лошите метеорологични условия, а Интер Маями поведе още в 16-ата минута чрез Луис Суарес, който продължава впечатляващата си серия с попадения. Гостите изравниха след автогол на Каземиро, но малко преди почивката Ноа Алън върна аванса на домакините след асистенция именно на уругвайския нападател.

Кълъмбъс обаче стигна до точката шест минути преди края, когато дебютантът Брайс Мендес реализира красиво пряко свободно изпълнение за крайното 2:2.

Равенството сложи край на серията от шест поредни победи на Интер Маями, който остава на второ място в Източната конференция, зад лидера Нешвил. Завръщането на Меси обаче е сериозен позитив за шампионите, които вече могат да разчитат отново на своя капитан в битката за върха в МЛС.







