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Натоварено движение на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Калотина“

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интензивен трафик bdquoкапитан андреевоldquo всички гишета работят
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Интензивен е трафикът през гранично контролно-пропускателните пунктове Капитан Андреево и Калотина. Това съобщават от Гранична полиция.

На Капитан Андреево е създадена е необходимата организация на работа като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на пункта бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали и в двете посоки. Трафикът на границата с Гърция, Румъния и Република Северна Македония е нормален.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено днес от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел „Симитли“ до граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“.Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движението и улесняване на пътуването в следобедните часове, когато се очаква засилен трафик към София.

# ГКПП "Капитан Андреево" #граничен пункт "Калотина" #трафик

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