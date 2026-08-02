Натоварено движение на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Калотина“

Интензивен е трафикът през гранично контролно-пропускателните пунктове Капитан Андреево и Калотина. Това съобщават от Гранична полиция.

На Капитан Андреево е създадена е необходимата организация на работа като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на пункта бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали и в двете посоки. Трафикът на границата с Гърция, Румъния и Република Северна Македония е нормален.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено днес от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел „Симитли“ до граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“.Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движението и улесняване на пътуването в следобедните часове, когато се очаква засилен трафик към София.