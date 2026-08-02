Достъпът до плажовете: Могат ли хората с увреждания да стигнат до морето?

Много плажове по Северното Черноморие са недостъпни за хора в инвалидни колички и с двигателни увреждания. Във Варна те могат да стигнат само до пясъчната ивица, защото няма изградени подходи. На някои места има дървени скари до средата на плажната ивица, но не и до морето.

За разлика от Варна, по Южното Черноморие концесионери са осигурили възможност на хора с увреждания дори да влязат във водата.

Константин Георгиев иска да усети лятото на плажа във Варна и допира на морската вода. Това обаче за него е невъзможно.

Константин Георгиев: „И в този прекрасен ден, поредния, да гледам хората как се къпят в морето, нямам абсолютно никакъв достъп да мога да вляза до самия плаж, да не говорим до самата вода.“

Недостъпен остава плажът и за Димитър Иванов, който е претърпял автомобилна катастрофа преди 48 години и оттогава е в инвалидна количка.

Димитър Иванов: „Аз съм плувец. За мен не е проблем плуването, проблемът е да стигна до водата. Преди доста години се опитахме на Първа буна. Стигнахме там до едно споразумение да сложат едни дървени скари до водата, но те не вършеха работа. А въпросът беше едни 10 метра само да се излеят с една бетонова пътека.“

С предложените промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие концесионерите трябва да адаптират плажовете за хора в инвалидни колички.

Миналата година от Съюза на инвалидите са изпратили писмо до Министерството на туризма с надеждата това лято най-после да имат достъп и до морето.

Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България: „И след като това не стана, ноември месец ни отговарят от Министерството на туризма, че има създадена работна група, която е обследвала плажовете по Черноморското крайбрежие и са предоставили проект за решение на Министерския съвет.“

За разлика от Варна, по Южното Черноморие хората с двигателни проблеми имат възможност да усетят морските вълни. На Южния плаж в Несебър те ползват безплатно чадъри и шезлонги, а със специализирани плажни колички стигат до морето и дори могат да влязат във водата.

Даниела Сотирова, турист: „Всичко – удобства, съоръженията за влизане във вода, чадърите, тоалетна, хубавият път, скарите – много е удобно. Съпругът ми ме слага, влизаме във водата и е приятно много. Огромно щастие, но трябва да го има на повече места.“

Концесионерите в Слънчев бряг, Созопол и близките курорти също са направили достъпни плажовете за хора с увреждания, въпреки че към момента наредбата остава с пожелателен характер.

Иван Георгиев, началник на водноспасителната служба в Слънчев бряг: „Стопаните на плажове са осигурили т.нар. столове за трудноподвижни, с които могат да бъдат транспортирани до водата. Всеки един момент може да се свърже с човек от персонала на плажа или от близките спасителни постове. Съответно ще му бъде оказана пълна асистенция.“

От Министерството на туризма заявиха, че около 80% от морските плажове са достъпни за хора с увреждания. Проектът за наредба, който трябва да регламентира изграждането на достъпна среда, обаче все още не е приет.