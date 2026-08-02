Седмичен ценови скок: Доматите поскъпнаха с 16%

Цените на основните хранителни продукти и седмичните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват най-голямо поскъпване тази седмица при доматите – с над 16%.

Повишение с около 3% се отчита при цените на едро на краставиците, пилешкото месо и киселото мляко в опаковка от 400 грама.

Най-сериозен спад се наблюдава при морковите и ябълките – с повече от 9 на сто. През последната седмица поевтиняват още чушките и лимоните.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,56% спрямо предходната седмица.