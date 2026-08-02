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Експлозия в центъра на Москва: Самоделна бомба причини взрива, при който загинаха трима души

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва снощи, при който загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени.

Инцидентът е станал около 20:00 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от седемте московски небостъргача на площад „Кудринка“.

Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент са загиналите при взрива.

Според Ройтерс по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие.

Русия е била мишена на множество терористични атаки през годините, включително и в Москва, припомня Франс прес.

#Москва #взрив в заведение #загинали

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