Експлозия в центъра на Москва: Самоделна бомба причини взрива, при който загинаха трима души

Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва снощи, при който загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени.

Инцидентът е станал около 20:00 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от седемте московски небостъргача на площад „Кудринка“.

Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент са загиналите при взрива.

Според Ройтерс по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие.

Русия е била мишена на множество терористични атаки през годините, включително и в Москва, припомня Франс прес.