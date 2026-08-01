Жена от Панагюрище загина при инцидент в Стара планина

60-годишна жена от Панагюрище е загинала при инцидент между хижа „Козя стена“ и хижа „Ехо“ в Стара планина. Група от шестима души се е движила по планинската пътека, когато в стръмен участък жената се е подхлъзнала, въпреки че групата е била подсигурена с въже. Тя е загинала на място.
От Планинската спасителна служба в Троян съобщиха за БНТ, че и преди там е имало фатални инциденти.
Марин Хитров, Планинска спасителна служба – Троян: „За съжаление жената се е подхлъзнала и макар да беше добре екипирана и да е била подготвена, минавала го е този маршрут няколко пъти, доколкото знаем от водача на групата, но за съжаление планината е това. Маршрутът преминава по международния маршрут Ком – Емине по централното било на Стара планина. Има доста стръмни склонове, скалисти участъци и преди няколко години сме имали също два такива фатални инцидента. Пътеката беше преместена и в момента има две пътеки на този труден склон. Въпрос на личен избор е по коя ще минат.“