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Жена от Панагюрище загина при инцидент в Стара планина

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60-годишна жена от Панагюрище е загинала при инцидент между хижа „Козя стена“ и хижа „Ехо“ в Стара планина. Група от шестима души се е движила по планинската пътека, когато в стръмен участък жената се е подхлъзнала, въпреки че групата е била подсигурена с въже. Тя е загинала на място.

От Планинската спасителна служба в Троян съобщиха за БНТ, че и преди там е имало фатални инциденти.

Марин Хитров, Планинска спасителна служба – Троян: „За съжаление жената се е подхлъзнала и макар да беше добре екипирана и да е била подготвена, минавала го е този маршрут няколко пъти, доколкото знаем от водача на групата, но за съжаление планината е това. Маршрутът преминава по международния маршрут Ком – Емине по централното било на Стара планина. Има доста стръмни склонове, скалисти участъци и преди няколко години сме имали също два такива фатални инцидента. Пътеката беше преместена и в момента има две пътеки на този труден склон. Въпрос на личен избор е по коя ще минат.“

#хижа Ехо #хижа Козя стена #загинала #Стара планина

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