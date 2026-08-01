Жена от Панагюрище загина при инцидент в Стара планина

60-годишна жена от Панагюрище е загинала при инцидент между хижа „Козя стена“ и хижа „Ехо“ в Стара планина. Група от шестима души се е движила по планинската пътека, когато в стръмен участък жената се е подхлъзнала, въпреки че групата е била подсигурена с въже. Тя е загинала на място.

От Планинската спасителна служба в Троян съобщиха за БНТ, че и преди там е имало фатални инциденти.