БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски оглави еднолично класирането в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Попаденията за „сините“ реализираха Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо.

левски оглави еднолично класирането първа лига
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Левски продължи с безупречния си старт на сезона в efbet Лига, след като записа трета победа от три мача. Шампионите се наложиха с категоричното 3:0 над Септември на стадион „Георги Аспарухов“ и в отлично настроение ще посрещнат първия двубой срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Попаденията за „сините“ реализираха Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо.

Наставникът Хулио Веласкес изненада с избора си на стартов състав. Испанецът заложи от първата минута на Светослав Вуцов, Акрам Бурас и Рейналдо, докато останалите герои от успеха над Университатя Крайова се включиха като резерви.

Очаквано домакините поеха инициативата още от началото, но първият точен удар дойде чрез Рейналдо, чийто изстрел не затрудни Владимир Иванов. Най-чистото положение през първата част бе създадено след половин час игра. Давид Кусо проби отлично по десния фланг и намери Асен Митков, който разтресе левия страничен стълб. При добавката Рейналдо не успя да насочи топката в мрежата.

Логичното все пак се случи в 34-ата минута. Алекс Сентейес центрира отляво, а Акрам Бурас овладя на гърди в наказателното поле и с прецизен удар не остави шансове на вратаря на Септември. За алжиреца това беше втори гол от началото на шампионата, а Левски се оттегли на почивката с минимален аванс.

След подновяването на играта Бурас отново бе близо до попадение. Халфът беше изведен сам срещу Владимир Иванов след отличен пас на сънародника си Мазир Сула, но опитът му за прехвърлящ удар не сполучи. Малко след това Веласкес освежи състава си, а дебют за „сините“ направи най-новото попълнение Хевертон.

В 72-ата минута обаче домакините получиха неприятна новина. Голмайсторът Акрам Бурас получи контузия и напусна принудително терена, като мястото му беше заето от Мехди Мубарик.

Това не повлия на играта на шампионите. Само четири минути по-късно Левски удвои преднината си. След изпълнение на корнер топката достигна до Евертон Бала, чийто неточен удар се превърна в отличен пас за Армстронг Око-Флекс. Ирландецът овладя, обърна се светкавично и с точен изстрел направи резултата 2:0.

Само три минути по-късно „сините“ сложиха точка на спора. Хевертон проби по десния фланг и центрира към Сержиньо, който прати топката във вратата за 3:0. При ситуацията останаха известни съмнения дали последният, който е играл с топката, не е бил защитникът на гостите Себастиан Уейд, което би означавало автогол.

С убедителния успех Левски събра пълен актив от девет точки и оглавява еднолично класирането. „Сините“ имат две точки аванс пред ЦСКА 1948 и три пред Лудогорец, който е с мач по-малко.

#Левски 2016

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
1
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра стотици вярващи в София
2
Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра...
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли сделка за производство на ракети „Пейтриът“
3
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...
Президентът на Азиатската футболна конфедерация приветства решението на ФИФА
4
Президентът на Азиатската футболна конфедерация приветства...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Български футбол

ЦСКА 1948 си връща Алекс Божев под наем от Славия Прага
ЦСКА 1948 си връща Алекс Божев под наем от Славия Прага
ЦСКА и Лудогорец преследват задължителни победи в неделната програма на Първа лига ЦСКА и Лудогорец преследват задължителни победи в неделната програма на Първа лига
Чете се за: 02:27 мин.
Илиан Илиев: Трябва да забравим този мач и да поправим грешките си Илиан Илиев: Трябва да забравим този мач и да поправим грешките си
Чете се за: 01:45 мин.
Станислав Генчев: Победата ще свали напрежението и ще даде повече спокойствие пред гола Станислав Генчев: Победата ще свали напрежението и ще даде повече спокойствие пред гола
Чете се за: 01:55 мин.
Ботев пречупи Черно море с дузпа на Асен Чандъров Ботев пречупи Черно море с дузпа на Асен Чандъров
Чете се за: 03:37 мин.
Веласкес: Да играеш през два дни коства много Веласкес: Да играеш през два дни коства много
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Спешна помощ по морето: Към кого да се обърнем и колко ще ни струва? Спешна помощ по морето: Към кого да се обърнем и колко ще ни струва?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Спад на сделките с имоти във Варна: Средната цена остава около 2000 евро за кв. м Спад на сделките с имоти във Варна: Средната цена остава около 2000 евро за кв. м
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Експлозия в центъра на Москва: Самоделна бомба причини взрива, при...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Рекордно ниско ниво на Дунав: Прогнозите са през следващата седмица...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След кризата в Сеута: ЕС свиква извънредно заседание "Вътрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Какви следи са оставили аланите на Яйлата и другите обитатели на...
Чете се за: 13:35 мин.
Новини от миналото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ