Левски оглави еднолично класирането в Първа лига

Левски продължи с безупречния си старт на сезона в efbet Лига, след като записа трета победа от три мача. Шампионите се наложиха с категоричното 3:0 над Септември на стадион „Георги Аспарухов“ и в отлично настроение ще посрещнат първия двубой срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Попаденията за „сините“ реализираха Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо.

Наставникът Хулио Веласкес изненада с избора си на стартов състав. Испанецът заложи от първата минута на Светослав Вуцов, Акрам Бурас и Рейналдо, докато останалите герои от успеха над Университатя Крайова се включиха като резерви.

Очаквано домакините поеха инициативата още от началото, но първият точен удар дойде чрез Рейналдо, чийто изстрел не затрудни Владимир Иванов. Най-чистото положение през първата част бе създадено след половин час игра. Давид Кусо проби отлично по десния фланг и намери Асен Митков, който разтресе левия страничен стълб. При добавката Рейналдо не успя да насочи топката в мрежата.

Логичното все пак се случи в 34-ата минута. Алекс Сентейес центрира отляво, а Акрам Бурас овладя на гърди в наказателното поле и с прецизен удар не остави шансове на вратаря на Септември. За алжиреца това беше втори гол от началото на шампионата, а Левски се оттегли на почивката с минимален аванс.

След подновяването на играта Бурас отново бе близо до попадение. Халфът беше изведен сам срещу Владимир Иванов след отличен пас на сънародника си Мазир Сула, но опитът му за прехвърлящ удар не сполучи. Малко след това Веласкес освежи състава си, а дебют за „сините“ направи най-новото попълнение Хевертон.

В 72-ата минута обаче домакините получиха неприятна новина. Голмайсторът Акрам Бурас получи контузия и напусна принудително терена, като мястото му беше заето от Мехди Мубарик.

Това не повлия на играта на шампионите. Само четири минути по-късно Левски удвои преднината си. След изпълнение на корнер топката достигна до Евертон Бала, чийто неточен удар се превърна в отличен пас за Армстронг Око-Флекс. Ирландецът овладя, обърна се светкавично и с точен изстрел направи резултата 2:0.

Само три минути по-късно „сините“ сложиха точка на спора. Хевертон проби по десния фланг и центрира към Сержиньо, който прати топката във вратата за 3:0. При ситуацията останаха известни съмнения дали последният, който е играл с топката, не е бил защитникът на гостите Себастиан Уейд, което би означавало автогол.

С убедителния успех Левски събра пълен актив от девет точки и оглавява еднолично класирането. „Сините“ имат две точки аванс пред ЦСКА 1948 и три пред Лудогорец, който е с мач по-малко.