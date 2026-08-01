Стандарт Лиеж представи Силвестър Джаспар за ново попълнение

Сделката между Стандард Лиеж, ФК Железничар Панчево и Силвестър Джаспър вече е финализирана. Така българското ляво крило подписа с клуба договора си, който е до юни 2029-а година и е с опция за допълнителен сезон, обявиха „червените“. Белгийците едва през тази година започнаха да се отърсват от налегналите ги финансови проблеми.

„След страхотен сезон в Сърбия, съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си. Мисля, че проектът със Стандард Лиеж е точно това, което търся в момента, и нямам търпение да се заема с това вълнуващо предизвикателство“, заяви бързият флангови футболист.

Сделката беше ясна в последните два дни, а във вчерашния медиите в двете страни разкриха доста детайли по преговорите и трансфера. Джаспър е дете на брак между българка и нигериец, като майка му е от Дупница и много близка роднина на легендата на местния Марек Сашо Паргов, както и на сина му Ивайло Паргов. Самият Джаспър пази силна връзка с България, говори добре езика и не се поколеба, когато беше повикан в младежкия национален отбор на страната, за който записа 4 мача.

Роден в Лондон (Саутуарк) на 13 септември 2001-а година, а и бивш български младежки национал, минава през школите на Куинс Парк Рейнджърс и Фулъм, където става професионалист през 2020-а и където играе заедно с Марлон Фоси, с когото сега ще се събере в Стандард.

След няколко поредни отдавания под наем, основно в шотландския Хибърниън през 2022-а и в Португалия (Портимонензе през 2023-2024 г.), той е прехвърлен през 2024-а в Полша, в Шльонск Вроцлав (21 мача - 2 асистенции). През миналия сезон пристигна в Сърбия, където стана част от успешния сезон на сензацията на първенството - Железничар Панчево (34 мача - 7 гола - 7 асистенции), помагайки за първото класиране на „дизелите“ от Панчево за европейските клубни турнири.

След няколко оферти от Белгия, Джаспър преминава в Стандард след второто предложение от този клуб, което е за 1,5 милиона евро и бонуси при постижения.

Трансферът от страна на Стандард беше управляван от новия им спортен директор – легендата на белгийския футбол Марк Вилмоц, който каза: „Силвестър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака и възстановяване на топката при контраатаки и ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности.“

Също така Джаспър се превръща в първия българин в историята на Стардард (Лиеж) и връща присъствието на български футболист след напускането на Росен Божинов в посока Пиза (Италия) преди 8 месеца.