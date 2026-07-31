Фиорентина привлече талант на Реал Мадрид с договор за пет сезона

Фиорентина официално обяви привличането на младия ляв защитник Виктор Валдепеняс от Реал Мадрид. След няколкоседмични преговори италианският клуб постигна споразумение с "кралете“, а 20-годишният испанец подписа договор за пет сезона.

Според договорените условия Фиорентина ще плати 8 милиона евро за 50 процента от правата на футболиста. Реал Мадрид запазва половината от бъдещ трансфер на играча, както и клауза за обратно откупуване през следващите три години на стойност между 10 и 12 милиона евро.

Валдепеняс е поредното младо попълнение в селекцията на старши треньора Фабио Гросо, който продължава да изгражда състав, базиран на перспективни футболисти с потенциал за развитие на най-високо ниво.