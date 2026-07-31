БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
Втори американски самолет цистерна кацна на летище...
Чете се за: 02:42 мин.
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни...
Чете се за: 01:10 мин.
Работната група продължава работата по избора на град...
Чете се за: 00:22 мин.
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 01:45 мин.
Народното събрание определи датата на президентските избори
Чете се за: 01:25 мин.
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение...
Чете се за: 02:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аякс привлече Юлиан Брандт със свободен трансфер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Бившият германски национал подписа до 2029 година с гранда от Амстердам, след като предпочете офертата на нидерландците пред тази на Лийдс Юнайтед

Аякс привлече Юлиан Брандт със свободен трансфер
Снимка: Официален сайт на ФК Аякс
Слушай новината

Аякс официално обяви привличането на германския полузащитник Юлиан Брандт. 30-годишният футболист пристига в Амстердам като свободен агент, след като договорът му с Борусия Дортмунд изтече в края на миналия сезон.

Брандт подписа контракт за три сезона, който ще го задържи в нидерландския гранд до 30 юни 2029 година.

Германецът прекара последните седем сезона в Борусия Дортмунд, а преди това шест години защитаваше цветовете на Байер Леверкузен. В кариерата си има и 48 мача за националния отбор на Германия.

От Аякс разкриха, че разговорите с футболиста са продължили няколко месеца, като интерес към него е имало и от други клубове.

"Юлиан избра Аякс и сме изключително щастливи от това. Водихме разговори с него в продължение на няколко месеца, а той имаше възможност да подпише и с други клубове. Привличаме топ международен футболист с огромен опит и отличен манталитет. Убеден съм, че ще добави сериозна класа към нашия състав“, заяви спортният директор на клуба Жорди Кройф.

Според информации в европейските медии, Лийдс Юнайтед също е бил сред основните кандидати за подписа на Брандт, но германецът е предпочел проекта на Аякс. Очаква се съвсем скоро към него в Амстердам да се присъедини и вратарят Марк-Андре тер Стеген, който е все по-близо до трансфер от Барселона.

#ФК Аякс #Юлиан Брандт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
2
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
3
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
5
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
6
Изплащането на пенсиите започва на 7 август

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Европейски футбол

Михайло Мудрик отново има право да играе след края на допинг сагата
Михайло Мудрик отново има право да играе след края на допинг сагата
Реал Мадрид се разделя временно с Франко Мастантуоно Реал Мадрид се разделя временно с Франко Мастантуоно
Чете се за: 02:07 мин.
Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА
Чете се за: 01:57 мин.
Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези: Как да живеем без теб, капитане? Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези: Как да живеем без теб, капитане?
Чете се за: 01:42 мин.
Италия и светът скърбят за Франко Барези Италия и светът скърбят за Франко Барези
Чете се за: 05:25 мин.
Светът загуби Франко Барези Светът загуби Франко Барези
Чете се за: 11:15 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027 Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите" Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Български оператори на тел. 112 спасиха наши шофьори във Франция,...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп за споразумението в Газа: Това е огромна стъпка към траен мир...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ