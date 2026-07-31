Аякс привлече Юлиан Брандт със свободен трансфер

Аякс официално обяви привличането на германския полузащитник Юлиан Брандт. 30-годишният футболист пристига в Амстердам като свободен агент, след като договорът му с Борусия Дортмунд изтече в края на миналия сезон.

Брандт подписа контракт за три сезона, който ще го задържи в нидерландския гранд до 30 юни 2029 година.

Германецът прекара последните седем сезона в Борусия Дортмунд, а преди това шест години защитаваше цветовете на Байер Леверкузен. В кариерата си има и 48 мача за националния отбор на Германия.

От Аякс разкриха, че разговорите с футболиста са продължили няколко месеца, като интерес към него е имало и от други клубове.

"Юлиан избра Аякс и сме изключително щастливи от това. Водихме разговори с него в продължение на няколко месеца, а той имаше възможност да подпише и с други клубове. Привличаме топ международен футболист с огромен опит и отличен манталитет. Убеден съм, че ще добави сериозна класа към нашия състав“, заяви спортният директор на клуба Жорди Кройф.

Според информации в европейските медии, Лийдс Юнайтед също е бил сред основните кандидати за подписа на Брандт, но германецът е предпочел проекта на Аякс. Очаква се съвсем скоро към него в Амстердам да се присъедини и вратарят Марк-Андре тер Стеген, който е все по-близо до трансфер от Барселона.