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Италия и светът скърбят за Франко Барези

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Спорт
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Редица клубове и футболисти изразиха съболезнования след смъртта на легендарния италианец

Франко Барези
Снимка: БГНЕС
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Веднага след като Милан обяви тъжната вест за смъртта на своята легенда Франко Барези, останалите големи клубове и ръководните фактори в италианския футбол изказаха в социалните мрежи своите съболезнования за един от най-великите играчи в историята на страната.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго изрази своята тъга за кончината на световния шампион от Мондиал 1982.

“Италианският футбол загуби една от своите легенди. Изключителен шампион, който носи само две фланелки в цялата си кариера: на Милан и на “адзурите”. Един романтичен избор, с който той намери място в сърцата на феновете и на милиони италианци. Ще го почетем както заслужава в следващите мачове на националния тим, за който винаги е демонстрирал отдаденост, превръщайки се в един от най-славните му символи”, заяви шефът на италианския футбол, изразявайки съболезнованията и на селекционера Роберто Манчини и техническия директор Клаудио Раниери.

От Серия "А" също изразиха тъгата си, както и съчувствие към близките на починалия.

От градския съперник на “росонерите” Интер пък публикуваха снимка на Франко с неговия брат Джузепе, който прекара почти цялата си кариера именно при “нерадзурите”.

“Сбогом на Франко Барези, основен герой във великите мачове от Дербито на Милано и една от фигурите, които най-много оформиха историята на съперничеството. Капитан, отборен играч и икона на Милан, той подхождаше към всеки мач срещу Интер със съревнование и уважение, в един сблъсък, който написа незабравими страници в италианския футбол. Президентът Джузепе Марота и всички в Интер поднасят своите най-дълбоки съболезнования към семейство Барези, неговия брат Бепе и Милан в този момент на скръб”, гласи изявлението на италианския шампион.

Легендата на Интер и настоящ вицепрезидент Хавиер Санети отправи лично послание към Барези чрез тяхна обща снимка с трофея на Шампионската лига.

“Емблема, Капитан, Легенда: завинаги №6! На добър път, Франко”, написа аржентинецът.

Другият голям опонент на Милан - Ювентус, също изрази своята почит към великия защитник.

“Има хора, чийто талант твори история. Има и такива, чиято човечност ги прави вечни. Франко Барези беше и двете. Класа, стил, лидерство и респект както на терена, така и извън него. Пример за поколения играчи и фенове, обичан и уважаван от всички футболни привърженици. Неговата памет ще живее завинаги. Ювентус застава до семейство Барези и Милан в този момент на дълбока скръб”, пише в съобщението на торинския гранд.

Великият вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон също изрази своето възхищение към някогашния защитник.

“На 19 ноември 1995 г. аз направих своя дебют в Серия А срещу Милан. Бях на 17 години, а от другата страна беше съперниковият капитан: Франко Барези. За момче на тази възраст, да бъда на терена срещу шампиони като него беше нещо невероятно. От този ден нататък разбрах с още по-голяма яснота какво означаваше да представляваш футбола с класа, лидерство и уважение. Сбогом, Франко. Почивай в мир”, написа бившият страж към снимка на Барези с националната фланелка.

Своите съболезнования изразиха и много други италиански клубове като Наполи, Рома, Лацио, Аталанта и Фиорентина.

От чуждестранните грандове пък първи своята почит към Барези изразиха испанският Реал Мадрид и португалският Порто.

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#Франко Барези

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