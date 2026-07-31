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Матеус Брито е третото лятно попълнение на Локомотив Пловдив

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Спорт
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Бразилецът играе като централен защитник.

Матеус Брито
Снимка: ПФК Локомотив Пловдив

Локомотив Пловдив се подсили с трети нов футболист през това лято, съобщиха от клуба. "Черно-белите" подписаха договор за две години с централния защитник Матеус Брито.

Брито e роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло, Бразилия. Минал е през школата на местния Сао Каетано. Играл е още за дубъла на Портимонензе и за Салгеройш в Португалия, а за последно е бил част от състава на а португалския третодивизионен УСК Паредеш, за който има 376 изиграни мача в последните два сезона.

Брито е третото ново попълнение в лятната селекция на "железничарите", като до момента пловдивчани привлякоха още бранителите Милан Петрович и Далил Али.

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#Локомотив Пловдив

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