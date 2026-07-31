Кризата с мигранти в Сеута се разраства: Италия заплашва със затваряне на границите

Италия заплаши временно да спре прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания заради бежанската криза в испанския анклав Сеута в Северна Африка.

Хиляди мигранти от Мароко щурмуваха анклава. Само през последните 24 часа незаконно са преминали над 49 хиляди души. Съобщава се за най-малко 19 загинали.

Испанските власти изпращат военни. Днес в анклава пристига испанският министър на вътрешните работи. Очаква се там да отпътува и испанският премиер.

В епицентъра на бежанската криза се оказа и българинът Данаил Алеков. Ето как той описва ситуацията в Сеута.

Данаил Алеков: "Това не е генерирано с изкуствен интелект. Това са реални кадри с реални хора, които пресичат границата по вода. Причината е решение на Върховния съд на Испания, взето съвсем наскоро, което забранява на властите да връщат незабавно нелегалните мигранти, пристигнали по вода. За разлика от тях, при хората, които преминават сухопътната граница, съществува процедура, която позволява те да бъдат върнати незабавно в Мароко или в друга държава, от която са влезли незаконно.“

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