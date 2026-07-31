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Бежанска вълна към Сеута: Испания изпраща военни в анклава

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Европа
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Испанските власти изпращат военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти преминаха незаконно от Мароко. Испанското правителство съобщи, че най-малко 15 души са се удавили.

В анклава днес пристига испанският вътрешен министър. Очаква се за Сеута да отпътува и испанският премиер. Заради кризата Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на Шенгенското споразумение с Испания.

Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на испанския Върховен съд по-рано този месец, според което мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им.

Испанските анклави Сеута и Мелиля са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка.

#Сеута #Мароко #Шенгенско споразумение #мигранти

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Бежанска вълна към Сеута: Испания изпраща военни в анклава
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