БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е последната възможност за купуване на стаж за...
Чете се за: 05:22 мин.
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да...
Чете се за: 00:45 мин.
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:42 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От жегите към прохладата: Швеция се превръща в новия летен хит на Европа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Запази

Нощувките и полетите към страната растат с двуцифрени темпове

жегите прохладата швеция превръща новия летен хит европа
Снимка: илюстративна
Слушай новината

И докато Южна Европа буквално изгаря от 40-градусови жеги, Скандинавският регион се радва на сравнително умерени температури и огромен туристически интерес. През миналата година Швеция е посетена от рекорден брой туристи. Тази се очертава още по-рекордна. За първите 6 месеца броят на нощувките в страната се е увеличил с 6,6%. А през лятото полетите от други европейски страни към Швеция са скочили с 20 на сто.

Алба, турист от Испания: "Търсихме по-хладно място, на което да си починем. В Мадрид сега е 40 градуса, а тук температурите са много по-поносими."

Освен от прохладното време, гостите на Швеция са привлечени от усещането за сигурност и спокойствие.

Дидрик Фон Сет, Асоциация на шведската туристическа индустрия: "Скандинавският регион се възприема като безопасен и далеч от мащабни конфликти."

Разходки сред природата, водни круизи, повече от топло отношение от страна на местните, допринасят за туристическия интерес към родината на Алфред Нобел.

Сузан Андершон, изп. директор на туристическа агенция: "Идвате в държава, която ви приветства с природата си, с гостоприемството. Отношението към шведите е много положително като цяло."

Липсата на твърде много хора е част от очарованието на Швеция.

Анна, турист от Германия: "Харесвам природата и начина, по който шведите живеят. Те са наистина спокойни и приятелски настроени."

Наред със Швеция, Норвегия и Финландия са сред топ дестинациите за прохладна ваканция. По всичко личи, че тенденцията за търсене на по-поносими летни температури ще се запази.

#туристически хит #прохлада #Швеция

Последвайте ни

ТОП 24

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
4
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Левски преодоля румънската буря по пътя към третия кръг в Шампионската лига
5
Левски преодоля румънската буря по пътя към третия кръг в...
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес предотвратил сериозен конфликт
6
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Европа

Унгария пред пълно спиране на АЕЦ „Пакш“: Призиви за доброволно намаляване на потреблението на ток
Унгария пред пълно спиране на АЕЦ „Пакш“: Призиви за доброволно намаляване на потреблението на ток
ЕК дава нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември ЕК дава нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември
Чете се за: 00:42 мин.
Руска ракета е паднала в района на полския град Любин Руска ракета е паднала в района на полския град Любин
Чете се за: 04:07 мин.
Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила
Чете се за: 02:25 мин.
Нови масирани руски удари срещу Украйна отнеха живота на най-малко 8 души Нови масирани руски удари срещу Украйна отнеха живота на най-малко 8 души
Чете се за: 03:37 мин.
Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер
Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит "Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит
Чете се за: 03:30 мин.
По света
УЕФА ще бойкотира ФИФА, ако частни инвеститори влязат в световните...
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Напрежение в съда в Кочани: Прокурорът заплаши свидетел заради...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ