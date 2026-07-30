От жегите към прохладата: Швеция се превръща в новия летен хит на Европа

И докато Южна Европа буквално изгаря от 40-градусови жеги, Скандинавският регион се радва на сравнително умерени температури и огромен туристически интерес. През миналата година Швеция е посетена от рекорден брой туристи. Тази се очертава още по-рекордна. За първите 6 месеца броят на нощувките в страната се е увеличил с 6,6%. А през лятото полетите от други европейски страни към Швеция са скочили с 20 на сто.

Алба, турист от Испания: "Търсихме по-хладно място, на което да си починем. В Мадрид сега е 40 градуса, а тук температурите са много по-поносими."

Освен от прохладното време, гостите на Швеция са привлечени от усещането за сигурност и спокойствие.

Дидрик Фон Сет, Асоциация на шведската туристическа индустрия: "Скандинавският регион се възприема като безопасен и далеч от мащабни конфликти."

Разходки сред природата, водни круизи, повече от топло отношение от страна на местните, допринасят за туристическия интерес към родината на Алфред Нобел.

Сузан Андершон, изп. директор на туристическа агенция: "Идвате в държава, която ви приветства с природата си, с гостоприемството. Отношението към шведите е много положително като цяло."

Липсата на твърде много хора е част от очарованието на Швеция.

Анна, турист от Германия: "Харесвам природата и начина, по който шведите живеят. Те са наистина спокойни и приятелски настроени."

Наред със Швеция, Норвегия и Финландия са сред топ дестинациите за прохладна ваканция. По всичко личи, че тенденцията за търсене на по-поносими летни температури ще се запази.